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Milli boksörden acı haber geldi

İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında milli boksör Batuhan Kurt hayatını kaybetti.

20 Ocak 2019 Pazar 21:33
Milli boksörden acı haber geldi

İzmir'in Urla ilçesinde kontrolden çıkıp duvara çarpan otomobilde bulunan milli boksör Batuhan Kurt hayatını kaybederken, kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Urla ilçesi Balıklıova Caddesi’nde Şerif K. yönetimindeki 35 CNR 11 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle virajı alamadı.

Yaralıların sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Otomobil, duvara çarparak durabildi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki 4 kişiden milli boksör Batuhan Kurt'un (21) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü ile Ufuk Partal ve Uğur İncesulu ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Şerif K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Milli takımlarda Türkiye'yi destekledi

Kazada ölen Kurt'un Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü Derneği boksörü olduğu ve aynı zamanda milli takımda da Türkiye'yi temsil ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 21:33
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