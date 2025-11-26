Milli birlik ve dirliği bozmak için her tuşa basıyorlar! CHP’li vekilden şanlı Türk ordusuna iftira

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, “Bu Türkiye’nin önündeki en büyük tehlikelerden biridir. Liyakat yerine siyasi güce bu yetkiyi verirseniz, yarın öbür gün devleti aynı 15 Temmuz’da gördüğümüz gibi göz yummaları nedeniyle ele geçirilen bir yapının darbe yapmasına olanak sağlamış olursunuz” ifadeleriyle, bir cümle içinde hem Türk Ordusu’na hakaret etti, hem iktidarı ileriye dönük darbe zemini hazırlamakla itham etti, hem de 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlık etti.

“ORDU TAMAMEN BİR PARTİ ORDUSU YAPILMANIN YOLUNDA GİTMEKTEDİR”

Mesleği serbest muhasebeci, mali müşavir olan CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, sanki Türk Silahlı Kuvvetleri’ni çok iyi tanıyormuş gibi yaptığı küstah açıklamada şunları söyledi: “Bütün atamalarda, terfilerde, hayat görüşü, yaşamı, hepsi, Atatürkçü düşüncede olması düşünülerek komutanlar emekli edilmekte, alınan yetkiyle kadrosuzluktan emekli edilebilmektedir. Bu da bir Atatürkçü subayların kıyımına dönüşmüş durumdadır. Personel temini konusunda da daha önce orduya bağlı olan, kuvvet komutanlarına bağlı olan personel temini sivilleştirilerek Milli Savunma Bakanlığı bünyesine geçmiştir. Burada mülakatlarda sivil sayısı artmıştır. Bu da tamamen siyasi müdahaleyi beraberinde getirmektedir. Bu üç temel ayak üzerinden ordu tamamen bir AKP ordusu, bir parti ordusu yapılmanın yolunda gitmektedir. Bu Türkiye’nin önündeki en büyük tehlikelerden biridir. Eğer siyasi güce bu yetkiyi verirseniz siz yarın öbür gün devleti aynı 15 Temmuz’da gördüğümüz gibi göz yummaları nedeniyle ele geçiren bir yapının darbe yapmasına olanak sağlamış olursunuz”