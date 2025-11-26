Haber Merkezi Giriş Tarihi: Hamas: 'Filistin İslam ümmetinin vakıf toprağıdır'
Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye, Filistin'in İslam ümmetinin vakıf toprağı olduğunu ifade ederek Müslüman ülkelerin Filistin mücadelesine daha fazla destek vermesini talep etti. Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el Hayye, Pakistan'ın Lahor kentinde düzenlenen ve Cemaat-i İslami tarafından organize edilen genel toplantıya video mesajı yoluyla katılım gösterdi. Hayye, konuşmasında 7 Ekim'de başlayan "Aksa Tufanı Operasyonu"nun etkilerine değindi.