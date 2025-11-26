Hamas: 'Filistin İslam ümmetinin vakıf toprağıdır'

HAMAS’TAN KESİN MESAJ: "İSRAİL TANINMAYACAK" Filistin halkının ve direniş güçlerinin, Tel Aviv yönetiminin savaşın başlangıcından bu yana ilan ettiği hedefleri boşa çıkardığını belirten Hayye, Hamas'ın pozisyonunu bir kez daha netleştirdi: Hamas, İsrail'i kesinlikle tanımayacaktır. İslam dünyasına, hayır kurumlarına ve alimlere hitap eden El Hayye, "Filistinlilerin direnişini destekleme, Gazze'nin yeniden inşasını hızlandırma ve ümmet adına bir kale olarak ayakta kalmasını sağlama" yönünde acil bir çağrıda bulundu.