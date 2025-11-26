  • İSTANBUL
Hamas: 'Filistin İslam ümmetinin vakıf toprağıdır'

Giriş Tarihi:
Hamas: 'Filistin İslam ümmetinin vakıf toprağıdır'

Hamas Siyasi Büro Üyesi ve Müzakere Heyeti Başkanı Halil el-Hayye, Filistin'in İslam ümmetinin vakıf toprağı olduğunu ifade ederek Müslüman ülkelerin Filistin mücadelesine daha fazla destek vermesini talep etti. Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el Hayye, Pakistan'ın Lahor kentinde düzenlenen ve Cemaat-i İslami tarafından organize edilen genel toplantıya video mesajı yoluyla katılım gösterdi. Hayye, konuşmasında 7 Ekim'de başlayan "Aksa Tufanı Operasyonu"nun etkilerine değindi.

#1
Foto - Hamas: 'Filistin İslam ümmetinin vakıf toprağıdır'

DÜNYA FİLİSTİN MESELESİNE FARKLI BAKIYOR El Hayye, operasyonun dünya genelinde Filistin meselesine olan bakış açısını köklü bir biçimde değiştirdiğini ve İsrail'in yıllardır inşa etmeye çalıştığı "siyonist anlatıyı zayıflattığını" vurguladı. Pakistan'a ve halkına duyduğu derin takdiri ifade eden Hayye, ülkenin kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın "Filistinlilerin toprak hakkını tanıyan ve işgalin hiçbir parçasına meşruiyet vermeyen" tarihi duruşunu özellikle ön plana çıkardı.

#2
Foto - Hamas: 'Filistin İslam ümmetinin vakıf toprağıdır'

"7 EKİM ÜMMETİN BİRLİK KAPISINI AÇTI" Filistin topraklarını "İslam ümmetinin vakıf toprağı" olarak nitelendiren Halil el Hayye, Pakistan'ın tarihi sorumluluk üstlenerek Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın özgürlük mücadelesine daha güçlü bir destek vermesi çağrısında bulundu. Hayye, "Aksa Tufanı, uluslararası dayanışmayı genişletmekle kalmadı, aynı zamanda ümmetin karşı karşıya olduğu tehditler karşısında birlik kapısını da araladı," şeklinde konuştu. İsrailli yetkililerin bile 7 Ekim'i "ülkenin en büyük istihbarat ve askeri başarısızlığı" olarak tanımladığını hatırlattı.

#3
Foto - Hamas: 'Filistin İslam ümmetinin vakıf toprağıdır'

HAMAS’TAN KESİN MESAJ: "İSRAİL TANINMAYACAK" Filistin halkının ve direniş güçlerinin, Tel Aviv yönetiminin savaşın başlangıcından bu yana ilan ettiği hedefleri boşa çıkardığını belirten Hayye, Hamas'ın pozisyonunu bir kez daha netleştirdi: Hamas, İsrail'i kesinlikle tanımayacaktır. İslam dünyasına, hayır kurumlarına ve alimlere hitap eden El Hayye, "Filistinlilerin direnişini destekleme, Gazze'nin yeniden inşasını hızlandırma ve ümmet adına bir kale olarak ayakta kalmasını sağlama" yönünde acil bir çağrıda bulundu.

#4
Foto - Hamas: 'Filistin İslam ümmetinin vakıf toprağıdır'

Konuşmasının sonunda Hayye, Mescid-i Aksa'nın süregelen baskınlara ve zamansal-mekansal bölme girişimlerine maruz kaldığı uyarısını yineledi.

#5
Foto - Hamas: 'Filistin İslam ümmetinin vakıf toprağıdır'

Lahor'daki bu büyük toplantıya Hamas, Müslüman Alimler Birliği Kudüs ve Filistin Kurulu Başkanı Mervan Ebu Ras başkanlığındaki bir heyetle katıldı. Etkinlik; Pakistan Cemaat-i İslami lideri Hafız Naimurrahman, teşkilat yöneticileri, Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Ali el-Karadaği ve 42 farklı ülkeden gelen önde gelen isimlerin yanı sıra, ülkenin dört bir yanından gelen 60 binden fazla katılımcıyı bir araya getirdi.

#6
Foto - Hamas: 'Filistin İslam ümmetinin vakıf toprağıdır'

