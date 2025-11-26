Karanlık madde tartışmasını değiştirecek gelişme! Bilim dünyası ilk izlere odaklandı

Japonya’da yürütülen bir çalışmada, galaksileri bir arada tuttuğu kabul edilen ve uzun yıllardır gizemi çözülemeyen karanlık maddeyle ilgili dikkat çekici bir bulguya ulaşıldığı bildirildi. Araştırmacılar, yaklaşık bir asır önce ortaya atılan bu görünmez yapının varlığını destekleyebilecek ilk işaretlere rastlandığını dile getirdi. Bilim çevreleri elde edilen verilerin kozmoloji açısından yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini ifade ediyor.