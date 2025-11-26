CHP’de zehir zemberek bildiri! 30 eski ilçe başkanı isyan bayrağını açtı

CHP’de adı 160 milyar liralık dev vurgun dosyasıyla yan yana anılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve onun en büyük destekçisi Genel Başkan Özgür Özel’e yönelik tepki çığ gibi büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı milletvekillerinin “Parti yolsuzluklardan arınmalı!” çıkışının ardından bu kez de İstanbul teşkilatının hafızalara kazınmış 30 eski ilçe başkanı zehir zemberek bir bildiriyle isyan bayrağını açtı.