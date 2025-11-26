CHP’de zehir zemberek bildiri! 30 eski ilçe başkanı isyan bayrağını açtı
CHP’de adı 160 milyar liralık dev vurgun dosyasıyla yan yana anılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve onun en büyük destekçisi Genel Başkan Özgür Özel’e yönelik tepki çığ gibi büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı milletvekillerinin “Parti yolsuzluklardan arınmalı!” çıkışının ardından bu kez de İstanbul teşkilatının hafızalara kazınmış 30 eski ilçe başkanı zehir zemberek bir bildiriyle isyan bayrağını açtı.
İstanbul’da bir araya gelen eski başkanlar, parti yönetimini hedef alan sert açıklamalarında, “CHP şaibenin yükünü taşıyamaz! Adı yolsuzluğa karışan herkesin üyeliği derhal askıya alınmalı!” çağrısında bulundu. Hazırlanan bildiri, kısa süre içinde Özgür Özel’e sunulacak.
“TAŞLAR AYIKLANSIN!”
Bildiride, CHP’nin geçmişte Bülent Ecevit’ten Deniz Baykal’a, Kemal Kılıçdaroğlu’na uzanan bir “hesap verilebilirlik” geleneğine sahip olduğuna dikkat çekilerek şu ifadeler kullanıldı:
“Partimiz tarihinin hiçbir döneminde bu kadar ağır töhmet altına girmemiştir. Partimiz bu iddialara karşı kalkan yapılmamalıdır. Adı yolsuzlukla anılanların üyelikleri, aklanana kadar askıya alınmalıdır. Pirincin içindeki beyaz taşlar mutlaka ayıklanmalıdır.”
“TROLLER, SATILIK KALEMLER, KAŞECİLER CHP’Yİ ELE GEÇİREMESİN!”
Eski ilçe başkanları ayrıca CHP içerisinde yuvalanan karanlık yapılara dikkat çekerek şu ağır uyarılarda bulundu:
“Partimizin değerlerine düşman troller, satılık kalemler, kriminal medya patronları, okyanus ötesi foncular, devşirme kadrolar CHP’nin rotasını belirleyemez! Uğur Mumcu’nun ifadesiyle ‘diplomalarını mor binliklere kiralayanlar’ artık CHP’den temizlenmelidir.”
Bildiride, belediye bütçeleri ve kamu kaynaklarından beslenen ‘belediye bordrolu foncular’, ‘kaşeciler’, ‘okyanus ötesi kalıntıları’, partiye operasyon çeken yapıların acilen tasfiye edilmesi gerektiği vurgulandı.
PARTİ TABANINDA SULAR KAYNIYOR
İmamoğlu’nun adıyla anılan 160 milyarlık vurgun iddiasının parti tabanında büyük rahatsızlık oluşturduğu, Özgür Özel’in ise bu kriz karşısında sessiz kalmakla eleştirildiği belirtiliyor. Eski başkanların çıkışı, CHP içerisinde “Özel–İmamoğlu ittifakının çatırdadığı” yorumlarına neden oldu.
