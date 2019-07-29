Milli binicilerden Slovakya'da birincilik



ANKARA (AA) - Milli biniciler Ömer Karaevli ve Efe Siyahi, Slovakya'da katıldıkları yarışmalarda birincilik elde etti. Türkiye Bicinicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ömer Karaevli ve Efe Siyahi, Samorin kasabasında düzenlenen CSI4* engel atlama yarışmalarına katıldı. Ömer Karaevli, 160 santimetrede "Roso au Crosnier", 140 santimetrede "Gotham City" isimli atıyla birinci oldu. Efe Siyahi ise 145 santimetre yarışmasını "Elina Maria" adlı atıyla birinci bitirdi.

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