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Milli badmintoncular başarı için yarışacak

Badmintonda dünya sıralamasına puan veren ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakası olan Avusturya Açık Badminton Turnuvası için geri sayım başladı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 14:24
Milli badmintoncular başarı için yarışacak

 

Badmintonda dünya sıralamasına puan veren ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kota puan müsabakası olan Avusturya Açık Badminton Turnuvası için geri sayım başladı.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Viyana'da 20-23 Şubat tarihlerinde organize edilecek turnuvada, 37 ülkeden 385 sporcu 5 kategoride madalya mücadelesi verecek.

Turnuvada mücadele edecek milli takım kadrosu ise Neslihan Yiğit, Aliye Demirbağ, Muhammed Ali Kurt, Nazlıcan İnci, Bengisu Erçetin, Emre Lale, Özge Bayrak, Serdar Koca ve Serhat Salım'dan oluşacak. Milli takımın antrenörlüklerini Çağatay Taşdemir, Cengiz Özübir ve Sıddık İsaoğlu yapacak.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, turnuvanın kendileri için oldukça önem taşıdığını belirterek, "Bu önemli turnuvalarda bize bayrağımızı ve ülkemizi temsil etme imkanı sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederiz. Ay-yıldızlı bayrağımızı gururla temsil edeceklerine inandığım Badminton Milli Takımı sporcularımıza ve antrenörlerine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 14:24
  1. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
  2. Avusturya Açık Badminton Turnuvası
  3. badminton
  4. Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik

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