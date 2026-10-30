Milli ara ne zaman başlıyor? Milli ara sonrası Süper Lig ne zaman başlayacak?

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu devam ederken Kasım ayında uygulanacak milli ara gündeme geldi. FIFA'nın uluslararası maç takvimine göre kulüp futboluna ara verilecek dönemde A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, grup aşamasındaki son iki maçında puan mücadelesi verecek. Peki, milli ara ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Türkiye-Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Süper Lig maçları ne zaman devam edecek? İşte merak edilenler...

MİLLİ ARA NE ZAMAN 2026?

2026 yılının son milli maç arası, 9 Kasım Pazartesi günü başlayacak. FIFA'nın belirlediği uluslararası maç takvimi kapsamında milli takımlar, bu dönemde iki karşılaşma oynayabilecek. Avrupa'da birçok ülke, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki son maçlarına çıkacak.

Trendyol Süper Lig'de de bu dönemde milli maçlar nedeniyle lig karşılaşmalarına ara verilecek.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK? SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kasım ayındaki milli maç dönemi 17 Kasım 2026 Salı günü tamamlanacak.

Süper Lig'de mücadele eden takımlar, milli aranın ardından lig müsabakalarına devam edecek. Milli takımlara davet edilen futbolcuların kulüplerine dönmesiyle takımların hazırlık süreçleri yeniden başlayacak.

Milli ara ile sezon arasının birbirinden farklı olduğunu da belirtmek gerekiyor. Süper Lig'in ilk yarısı, 18-21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanması planlanan 16. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında Belçika'yı konuk edecek.

Türkiye-Belçika karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

Ay-yıldızlıların Belçika ile oynayacağı mücadele, Kasım ayındaki iki karşılaşmanın ilki olacak.