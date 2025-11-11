Milli Ağaçlandırma Günü’nde anlamlı etkinlik

"Şahidimiz toprak, imzamız fidan; sevdamız ise yeşil vatan" sloganıyla, yurt genelinde eş zamanlı olarak kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Hakkâri’de anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Hakkari Kent Ormanı’nda düzenlenen fidan dikme etkinliğine Hakkari Valisi Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve protokol üyeleri katıldı. Vali Ali Çelik, doğayı koruma bilincinin ağaç sevgisiyle başladığını belirterek, öğrencilerle birlikte fidan dikti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Öz, şehit jandarma er Halil Tatlı’nın kardeşi ve yeğenleriyle birlikte şehidin anısına fidan dikerek, dikilen fidana şehidin adını verdi.

Şehit yakınlarıyla yakından ilgilenen Tuğgeneral Öz, "Şehitlerimiz bizim emanetimizdir" diyerek, vatan için can veren kahramanların hatıralarının daima yaşatılacağını vurguladı. Şehit kardeşi Gazi Tatlı ise çocuklarıyla birlikte etkinliğe katıldığını belirterek, "Kardeşimin anısına diktiğimiz fidanın üzerine ismini yazdık. Onun hatırası bu topraklarda yeşermeye devam edecek" dedi.