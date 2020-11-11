Milli Ağaçlandırma Günü (Geleceğe Nefes) nedir? Başvuru nasıl yapılır?

Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası, bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında ilgiyle karşılanıyor. Milli Ağaçlandırma Günü üzerine Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinin yanı sıra, bu yıl ilk defa Azerbaycan, Bosna-Hersek, Malta, Kosova, Senegal, Kazakistan ve Ukrayna gibi 30 ülkenin de katılım sağlayacağı organizasyonla 83 milyon fidan toprakla buluşturulacak.

Geleceğe Nefes kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için başvurular, projeye özel olarak açılan internet sitesi üzerinden alınacak.

Geleceğe Nefes kampanyasına katılanların seçtiği şehirden fidan sahiplenmesinden sonra sertifika verilecek. gelecegenefes.com adresi üzerinden yapılacak olan Geleceğe Nefes başvuruları 'fidan sahiplen' ekranı üzerinden yapılıyor.

Geleceğe Nefes kampanyasına katılım için lütfen TIKLAYINIZ