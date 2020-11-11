Milli Ağaçlandırma Günü (Geleceğe Nefes) nedir? Başvuru nasıl yapılır?
Milli Ağaçlandırma Günü Türkiye’nin dört bir tarafında hatırlatılıyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde Geleceğe Nefes Ol kampanyası üzerine binlerce kişi bu yıl da fidan dikerek geleceğin ormanlarını oluşturmaya katkıda bulunacak. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan 'Tohum ve fidana dönüşsün' adı verilen yeni projeyle ise her yıl 12 milyon fidan, toprakla buluşacak. Peki, Geleceğe Nefes nedir? Geleceğe Nefes Kampanyasına nasıl başvuru yapılır? İşte Geleceğe Nefes ve 'Tohum ve fidana dönüşsün' kampanyası hakkında bilgiler…
Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen "Geleceğe Nefes" kampanyası, bu yıl da Türkiye’nin dört bir yanında ilgiyle karşılanıyor. Milli Ağaçlandırma Günü üzerine Türkiye'nin 81 ili ve 922 ilçesinin yanı sıra, bu yıl ilk defa Azerbaycan, Bosna-Hersek, Malta, Kosova, Senegal, Kazakistan ve Ukrayna gibi 30 ülkenin de katılım sağlayacağı organizasyonla 83 milyon fidan toprakla buluşturulacak.
Geleceğe Nefes kampanyası başvurusu nasıl yapılır?
Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü Geleceğe Nefes Fidan Dikme Kampanyası için başvurular, projeye özel olarak açılan internet sitesi üzerinden alınacak.
Geleceğe Nefes kampanyasına katılanların seçtiği şehirden fidan sahiplenmesinden sonra sertifika verilecek. gelecegenefes.com adresi üzerinden yapılacak olan Geleceğe Nefes başvuruları 'fidan sahiplen' ekranı üzerinden yapılıyor.
Geleceğe Nefes kampanyasına katılım için lütfen TIKLAYINIZ