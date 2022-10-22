"Milletvekilliğinden de istifa ettim" demişti.. Yalan çıktı!

AK Parti'nin değişik kademelerinde görev yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı, halen de Şanlıurfa Milletvekili olan Ahmet Eşref Fakıbaba, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda hem partiden hem de milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurmuştu. İstifasından hemen sonra Fakıbaba apar topar Halk Tv ekranlarına açıklama yaparak mutluluk mesajları vermişti.

Ahmet Eşref Fakıbaba'nın TBMM Başkanlığı'na sunduğu dilekçe ortaya çıktı. Siyasi ve ahlaki anlayışına ters olduğu için AK Parti'den ayrıldığını söyleyen Fakıbaba, milletvekilliğinden istifa ettiğine dair bir beyanda ise bulunmadı.

Oysa Fakıbaba, sosyal medya hesabından istifasını açıklarken AK Parti ve milletvekilliğinden istifa ettiğini belirtmişti. Fakıbaba'nın yalanı kısa sürede ortaya çıktı. Fakıbaba'nın TBMM Başkanlığı'na sunduğu dilekçe deşifre oldu. Fakıbaba milletvekilliğinden değil, sadece AK Parti'den istifa ettiği ortaya çıktı.