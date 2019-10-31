Milletvekillerinden tasarılara tepki

Resul Ekrem Şahan Ankara

ABD Temsilciler Meclisi’nin sözde “Ermeni soykırımı” ve “yaptırım” tasarılarını kabul etmesi siyasetçiler tarafından tepkiyle karşılandı. Akit’e konuşan AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Türkiye’yi uluslararası alanda zor durumda bırakmak için bir takım uydurma çabaları ve kararları. Dönüp kendi tarihlerine baksınlar. Dünya için, insanlık adına bir şey yapmak istiyorlarsa önce kendi yaptıkları soykırımlara baksınlar ve kabul etsinler” ifadelerini kullandı. AK Parti İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman da, “Alınan karar yok hükmündedir. Türkiye, sözde Ermeni Soykırımı meselesinde bütün arşivlerinin açılmasını ve bu meselenin tarihçiler nezdinde tartışılmasını büyük bir özgüvenle önermesine rağmen Ermenistan buna yanaşmadı” dedi.