Milletvekilleri yeni yılda ne kadar maaş alacak? Tek tek açıklandı...

Memur maaş zamlarının netleşmesinin ardından milletvekillerinin yeni yılda alacakları zamlı maaşlar da belirlendi. Peki, milletvekilleri yeni yılda ne kadar maaş alacak?

Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 49,25 oranında yapılacak zamdan milletvekilleri de yararlanacak. Buna göre temmuz-aralık döneminde 95,1 bin TL olan milletvekili maaşları ocak ayından itibaren 141,9 bin liraya yükselecek.

Emekli milletvekili maaşı nasıl hesaplanıyor?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre emekli milletvekili maaşları 2022 yılına kadar Cumhurbaşkanı ödeneğine endeksliydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maaş zammından yararlanmamak için üst üste ödenek artışı istemeyince, 2022 yılında yapılan kanun değişikliği ile milletvekili emekli aylığı Cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olmaktan çıkartılarak göstergeye bağlandı.

Gösterge kapsamında milletvekillerinin ek ödeme dahil 65 bin lira olan emekli aylığı ise ocak ayında 97 bin liraya çıkacak.

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Aktif göreve devam eden milletvekillerinin bazılarının aynı zamanda emekli aylığı da alması sebebiyle emekli aylığı alan milletvekillerinin eline geçen toplam tutar böylelikle 160 bin liradan 239 bin liraya çıkmış olacak.

Emekli başbakan ve TBMM başkanlarının aylıkları ise 71 bin liradan 106 bin liraya yükselecek.