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Gündem Milletvekilleri ne zaman askerlik yapacak?
Gündem

Milletvekilleri ne zaman askerlik yapacak?

Son dakika haberi: Milletvekillerin askerlik hizmetlerine yönelik AK Parti’den yasa teklifi geldi. Meclis’te milleti temsilen seçilen milletvekilleri askerlik hizmetlerini yerine getirmek için kollar sıvandı. Peki milletvekilleri ne zaman askerlik yapacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-22 11:56:00 - 2021-01-22 11:59:28
Milletvekilleri ne zaman askerlik yapacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş: Bugün 44 maddelik Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili yasa teklifimizi Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Askerliğini yapmayan milletvekilleri dönem sonunda bu görevleri ifa edecekler. Yeni askerlik sistemi kabul edilmişti. Yeni askerlik sisteminin, askerlik süresini 12 aydan 6 aya düşüren bölümü TBMM'de kabule dilerek yasalaşmıştı. eni askerlik sistemi teklifinin kabul edilen maddelerine göre, askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. İsteyen bedelli askerlikten yararlanabiliyor.

 

 

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