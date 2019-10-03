Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı

AK Parti milletvekili Şirin Ünal'ın evinde kendisini vurarak intihar eden Nadira Kadirova olayı halen belirsizliğini koruyor. Yeni bilgiler, Kadirova'nın geleceği konusunda plan yaptığını gösteriyor.

Nadira Kadirova'nın ölmeden 6 gün önce üniversiteye hazırlanmak için bir dershane ile yaptığı yazışmalar ortaya çıktı. Yazışmalara göre 14 Eylül'de dersane müdüründen kurs hakkında bilgi alan Kadirova, 16-17 Eylül günlerinde de dershaneye giderek kayıt konusunda anlaştı. Kadirova, 28 Eylül'de ise ders başı yapacaktı.

14 Eylül'deki yazışmalar şöyle:

Nadira Kadirova: Merhabalar, ben Özbekistan vatandaşıyım. YÖS düşünüyoruz. Bana biraz bahseder misiniz?

Dershane müdürü: İyi günler efendim. Siz kurs bilgisi mi almak istemiştiniz acaba?

N.K: Evet.

Müdür: (Dershanenin link adresini gönderdi)

N.K: Haftada kaç gün ders veriyorsunuz? Ondan baktım, inceledim. Biraz bazı şeyleri net yazmıyor.

Müdür: Linke tıklayarak YÖS'e dair tüm bilgileri görebilir, yine sitemize ücretsiz üyelik alıp derslerimizi 1 gün ücretsiz izleyebilirsiniz. Zaten sizler sitemizde üyelik aldığınızda ilgili birimden uzman danışmanlarımız sizi arayıp detaylı olarak kurs ve ücret bilgisi veriyorlar.

N.K: Tamam sağolun.

Müdür: Derslerimiz Türkiye saati ile 18.30-22.30'da haftada 3 ya da 4 gün olarak yapılmaktadır. Canlı olarak ders yapılıyor.

N.K: Canlı derken anlayamadım.

Müdür: Online eğitim olduğu için internet üzerinden yayınlara bağlanıp soru cevap imkanı ile derslerimize katılıyorsunuz.

N.K: Gidip öğrenemiyor muyuz? Sadece internet üzerinden mi oluyor?

Müdür: Ankara'da iseniz dershanemize gelerek kayıt olabilir ve ders alabilirsiniz.

N.K: Peki pazar günleri açık oluyor mu?

Müdür: Evet efendim. Sabah 10'dan akşam 10'a kadar dershanedeyiz.

N.K: Tamam iyi günler, teşekkür ederim.