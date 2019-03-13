Milletvekili Tutdere’den eleştirel 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 14 Mart Tıp Bayramı mesajında Adıyaman’da sağlıkta yaşananları eleştirdi.

Zor şartlarda, zor koşullarda çalışan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Mecliste ve hukuki alanlarda sağlık çalışanlarının haklarını savunduklarını dile getirdi.

Abdurrahman Tutdere, Bayram denildiğinde akıllara güzelliklerin geldiğini ancak 14 Mart Tıp Bayramının böyle olmadığını ifade ederek, “14 Mart Tıp Bayramının 100. yılında, sağlıkta şirketler ön plana alındı, doktorlar ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet arttı. Kamu-özel ortaklığı yöntemiyle yaptırılan şehir hastaneleri piyasa için yeni olanaklar sağlarken, yurttaşı ikinci plana itiyor. Sağlık hizmetleri halka kar elde etmek için sunuluyor. Sağlıkta Dönüşüm Programının yürürlüğe konmasıyla sağlık çalışanlarına yönelik şiddet ve iş yükü artmaya devam ediyor. Şehir Hastanelerinde yönetimde şirketlerin de sözü geçiyor, bu durum hasta bakımını etkiliyor. Bu hastanelerin mimarisi uygun yapılmadığı için ilişkili olması gereken bölümler, birbirinden uzak koridorlara yerleştirildi. Bu da yerinde ve zamanında müdahale edilmesini önleyip, hastaların can kaybı sayısını artırabilir. Şehir Hastanelerinin tasarımı yataklı tedavi hizmetlerine uygun değil.Özelleştirilen sağlık sistemi ile birlikte halk ‘tanıdık doktor’ arar hale gelmiş durumdadır. Gün geçmiyor ki TBMM’deki çalışma odalarımızda halkımız bir sağlık sorunuyla ilgili olarak arayıp bizden yardım istemesin. İnsanlar hastanelerden randevu alamıyor, ilgilenecek doktor bulamıyor ya da şifa ararken ciddi paralar ödemek zorunda bırakılıyor.

615 bin 076 kişinin yaşadığı Adıyaman’da hastalar sabahın ilk ışıklarıyla ildeki tek hastaneden sıra almak için kuyruklarda beklemeye başlıyor.Adıyaman’da 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin açılmasıyla birlikte, Devlet Hastanesi yıkıldı. Böylece tüm şehir için sadece bir tane tam kapsamlı hastane kaldı. Örneğin Merkez ilçesinde, 80 bin 829 kadın hasta için toplamda 10 Kadın Doğum Uzmanı doktor düşüyor. Samsat, Gerger, Sincik, Çelikhan, Tut ilçelerinde kadın doğum uzmanı bulunmazken, Besni’deki 3 doktora 18 bin 192, Gölbaşı’nda tek doktora 12 bin 111, Kahta’da ise 4 doktora toplamda 30 bin 929 hasta düşüyor.

Bize her seçim döneminde vaat edilen 300 Yataklı Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinin bitişi bu sene de 1 yıl ötelenerek 2020’den 2021’e alındı. Geçen yıl başlamış olması gereken inşaat henüz başlamadan bütçesi bir anda neredeyse 2 katına çıkarıldı. İnşaatı başlamayan hastanenin bütçesi nereye, kimlere harcanıyor?” diye konuştu.