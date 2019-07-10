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Milletvekili Tutdere Koçali Barajını sordu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Koçali Barajı’nın inşa sürecini meclis gündemine taşıyarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin cevaplaması için soru önergesi verdi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:16
Milletvekili Tutdere Koçali Barajını sordu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Koçali Barajı’nın inşa sürecini meclis gündemine taşıyarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin cevaplaması için soru önergesi verdi.


Milletvekili Abdurrahman Tutdere, mecliste Koçali Barajı’nın kamulaştırma, yeni yerleşim alanları, köyde yaşayanların görüşlerinin alınıp alınmadığı ve Koçali Barajı’nın bitiş tarihi ile ilgili detayları soru önergesiyle meclis gündemine taşıdı.


Tutdere, soru önergesiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizin artan enerji ihtiyacının karşılanması ve sulanabilir arazi miktarının artırılabilmesi için, son yıllarda çok sayıda baraj projesi tamamlanmış, bir kısmının inşaatı ise devam etmektedir. Baraj inşaatlarına bağlı olarak, baraj gölü altında kalan yerleşmelerin yerinin değiştirilmesi söz konusu olmaktadır. Bu duruma örnek alanlardan biri de Adıyaman Koçali Havzası olmuştur. Koçali Barajı su toplama havzası içerisinde kalan Bağlıca, Çatalağaç, Doğanlı ve Gökçay köylerinin yerleri değiştirilecektir. Biz de özellikle bu köyler üzerinden yeni süreçte yerleşim yerinin seçiminin önemi, yer değişiminin ortaya çıkardığı sosyo-ekonomik sorunlara dair Bakanlığın çözüm önerilerini ve ekolojik şartların dikkate alınıp alınmadığını sorduk. Koçali Barajı’nın bitişi, bölgemiz tarımı açısından çok önemlidir. Bu yüzden süreci yakından izliyoruz” ifadelerini kullandı.


Tutdere, “Adıyaman topraklarını suyla buluşturacak ve Adıyamanlı çiftçilere nefes aldıracak projelerden birisi olan, fakat sona ermeyen Koçali Barajı’nın Bakanlığınız tarafından planlanan bitiş tarihi nedir?, Yerleşimyerinin değiştirilmesinin demografik yapı, ekonomik faaliyetler ve kültürel özellikler üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla geliştirilmiş herhangi bir proje mevcut mudur?, Coğrafi koşulların göz önünde bulundurulması aşamasında yapılacak planlama esasları nelerdir?, Yeni yerleşim yeri için köylerde yaşayan vatandaşların görüş ve önerileri alınmış mıdır? Yapay barajın doğal su kaynaklarını yok etmesi ve çevresindeki ekolojik çeşitliliğe vereceği zararlar düşünülmüş müdür? Bu konuda herhangi bir araştırma yapılmış mıdır?, Bölgedeki ÇED raporları esas alınmış mıdır?, Koçali Barajının yüklenicisi olan firmanın inşaatı bitirmeyi taahhüt ettiği tarih nedir?” sorularını yöneltti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:16
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