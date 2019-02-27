0553 313 94 23

Milletvekili Tutdere katı atık tesisini sordu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, katı atık tesisinin yapılmamasıyla ilgili konuyu meclise taşıdı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:23
Milletvekili Tutdere katı atık tesisini sordu

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, katı atık tesisinin yapılmamasıyla ilgili konuyu meclise taşıdı.


CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, katı atık tesisinin yokluğu halk sağlığını tehdit ettiğini ve yoğun çevre kirliliğine yol açtığını kaydederek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması için mecliste soru sordu.


Abdurrahman Tutdere, “Adıyaman’da yapımına 2011 yılında başlanan fakat Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporundaki eksiklikler, yanlış yere yapılması ve sivil toplum kurumlarının itirazıyla İdare Mahkemesince durduruldu. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yaklaşık 400 metre uzaklıkta bulunan vahşi atık depolama alanına ilin tüm ilçeleri ve köylerinden çöpler yığılıyor. Bu alanın hem hastanenin hem de Türkiye’nin 6. Büyük barajı olan Atatürk Barajı’na çok yakın olması halk sağlığını tehlikeye atıyor. Adıyaman 2017 Çevre Durum Raporu’na göre il genelinde evsel ve endüstriyel atıkların arıtılmadan alıcı ortamlara verilmesi yüzünden yer altı suları da kirleniyor” dedi.


Milletvekili Av. Tutdere 2019 TBMM Bütçe görüşmeleri sırasında, Çevre Şehircilik Bakanı’na katı atık tesisi yapımı yönünde bir planları olup olmadığını sordu.


Milletvekili tTutdere, Bakan Murat Kurum’un projenin daha önce bölgedeki itirazlar sonucunda durdurulduğunu hatırlatarak, yerel yönetimlerin itirazları göz önüne alarak yeniden başvuruda bulunma yolunun açık olduğunu, fakat herhangi bir başvuru girişiminde bulunmadıklarını belirttiğini söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bingöl'de yarın okullar tatil olacak mı? Bingöl 28 Şubat Perşembe kar tatili
    1. Bingöl'de yarın okullar tatil olacak..
    2. Fatih Terim'den İstiklal Marşı..
    3. AK Parti’li Baybatur: “Cumhur..
    4. Osmanlıspor'un sırrı "sistem"de
    5. Anadolu’da Türk Varlığı Açısından..
    6. Ankara ve İstanbul'da kaçak tütün..
    7. Bilal Erdoğan Midyat’ta TÜGVA’nın..
    8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (1):
    9. Siirt'te 3 uyuşturucu ticaretine 3..
    10. Fransa'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    11. Çalıntı sorularla TSK'ye giren..
    12. Van’da trafik kazaları MOBESE’ye..
    13. Köpeğine ateş açan akrabasını başından..
    14. Fransa'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    15. Isparta Belediyesi 3.Kitap Fuarı
    16. Dolu yağışı seçim çalışmasına engel..
    17. Tokat’ta “Sosyal Destek Hızır” projesi
    18. Dışişleri Bakanlığından Mısır’a taziye..
    19. SANKO Üniversitesi Kilis’te kariyer..
    20. Çukurova Basketbol - Beşiktaş maçının..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor