Milletvekili Taş, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Yakup Taş, tarih boyunca karşılaştığı tüm engelleri birlik ve beraberlik içinde, kararlı duruşuyla aşan aziz milletin bugün de İstiklali tehdit eden dış güçler ve onların içerideki uzantıları olan şer odaklarına aynı kararlılıkla cevap vermekten asla çekinmediğinive çekinmeyeceklerini vurguladı.

Milletvekili Taş, “Unutmayalım ki, tarihte hiçbir dönem dayatma ve sömürüyü kabul etmeyen bir milletin fertleri olarak bugünkü mevcudiyetimizin yegane dayanağı da aynı onurlu duruştur. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyorum” diye konuştu.