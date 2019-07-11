Milletvekili Tan, Milletvekili Kasap’a çağrıda bulundu: Bu işin aslını basın ortaya çıkarsın

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’a sosyal medya hesabından çağrıda bulunarak, “Yine yakışmadı. Kim çarpıtmış bulalım. Halep oradaysa beyanatlar ve yapılan işler burada belli, bu işin aslını basın çıkarsın, bizden kabul” diye seslendi.

Milletvekili Ahmet Tan, Milletvekili Ali Fazıl Kasap’a hitaben yaptığı açıklamada; ”Şeyhler ve Karbasan (bilmeyenler için söyleyeyim kendi memleketi) köylerinin yolunun yapılıp yapılmadığını bilmiyor diyemem, biliyor yapıldığını ama yapılmadı diyebiliyor. Seçimlerde biz “Sülfürik Asit Fabrikası yapılacak, faaliyetine başladığında da borik asit fabrikası yapılacak inşallah” dedik, Sülfürik Asit Fabrikasının devam ettiğini bildiğinden ne yazık ki yine hala bor karbür diye çarpıtıyor ( isteyenler basında çıkan beyanlarımıza bakabilir). Yollarla ilgili genel bilgi vermiştim, ağzımdan “yol sorunu yok” diye ifade çıkmamasına rağmen yine çarpıtmış. Eti Gümüş’te işçi hakları için, istihdam için savundun ise Murat Dağındaki istihdam içinde savunman lazım değil mi? Yok Murat Dağına siyanür için karşıysan, Eti Gümüş’te siyanür kullanıyor, buna da karşı olmanız lazım değil mi?” ifadelerine yer verdi.