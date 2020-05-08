Milletvekili Refik Özen’den kan bağışı çağrısı

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç ve Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, kan bağışının önemine vurgu yaparak, tüm Bursa halkını sürekli bir ihtiyaç olan kan teminine destek vermek için bağışta bulunmaya çağırdı.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, salgın tehdidi ve ramazan ayı nedeniyle azalan kan stoklarının arzu edilen seviyelere gelmesi için kan bağışı çalışmalarını aralıksız sürmeye devam ediyor. Türk Kızılay Bursa Şubesi’nin kan bağışının önemine vurgu yapan çalışmalarına bir destek de AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç ve Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya’dan geldi. Türk Kızılay Bursa Şube Yönetimi ve Kadın Kolları üyelerinin de katılımları ile gerçekleşen kan bağışı organizasyonuna vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

Heykel’de bulunan Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezinde gerçekleşen organizasyonda konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, “Bu akşam bizler de Türk Kızılay’ın en önemli hizmetlerinden biri olan, her an hepimize lazım olabilecek kan tedarikine destek vermek amacıyla bağışta bulunuyoruz. Vatandaşlarımıza da bu vesile ile çağrıda bulunarak, Türk Kızılay’a kan bağışında ve yine Türk Kızılayımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerimizin yüzlerinin güldürebilmesi için bağışta bulunulmaya davet ediyoruz. Bursa’mızda güzel işlere imza atan Türk Kızılay Şube Başkanımız ve değerli yöneticileri başta olmak üzere tüm Kızılay gönüllüleri ve çalışanlarına teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, Türk Kızılayın yurt içinde, afet durumlarında ve sair zamanlarında yaptığı çalışmalarla göz bebeğimiz konumunda olan bir kurum olduğunu belirterek, “Bizler de bu güzide kurumumuza destek vermek amacıyla bu akşam burada kan bağışında bulunuyoruz. Bu vesile ile buradan tüm halkımızı kan bağışında bulunmaya ve Kızılayımızın diğer çalışmalarına destek vermeye davet ediyoruz ve Şube Başkanımız Sayın Davut Gürkan’ın şahsında tüm Türk Kızılay yönetimi, çalışanları ve gönüllülerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, Türk Kızılay’ın dünyaya örnek çalışmaları ile pandemi döneminde de umut olmaya devam ettiğini vurgulayarak, “İçinde bulunduğumuz pandemi durumu ve Ramazan Ayı dolayısıyla azalan kan stoklarının arzu edilen seviyeye getirilme çabalarına bizlerde destek vermek için buradayız. Şu anda hastanelerde kan ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için bekleyen hastalarımız düşünüldüğünde bu bağışların ne kadar elzem olduğu ortaya çıkıyor. Burada ciddi bir emek ve gönüllük örneği var. Bu vesile ile çalışmalarda emeği geçen herkese ve bağışçılara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Davut Gürkan, geçtiğimiz günlerde Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın vatandaşlarımıza yaptığı çağrı ile birlikte diğer illerde olduğu gibi Bursa’da da halkın kan bağışının önemine karşı büyük bir duyarlılık örneği sergilediğini belirtti. Davut Gürkan, kan bağışında bulunarak çalışmalarına destek veren Milletvekili Refik Özen, Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç ve Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya’ya teşekkür ederek, “ Bununla birlikte diğer vatandaşlarımızın da Ramazan Ayı süresince kan bağışlarını rahatlıkla gerçekleştirebilmeleri için Heykel’deki kan bağış merkezimizi 09:00- 00.00’a, ihtiyaç duyulduğunda ise Sahura kadar açık tutmayı planlıyoruz. Diğer yandan Fomara 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı ile Kent Meydanındaki bağış merkezlerimiz de gündüz saat: 10:00-19:00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor. Kan, acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Bu vesile ile tüm halkımızı kan vermeye davet ediyor, halkımıza bu konudaki duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Güney Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Nihat Çakır ise, “Bu yıl ne yazık ki en zor Ramazan Aylarından birini yaşıyoruz. Mart Ayı itibari ile başlayan salgın tehdidi ile birlikte kan bağış oranlarımızda geçtiğimiz Ramazan Ayları’na göre daha fazla düşüş yaşandı. Geçtiğimiz ay Ramazan Ayı’na 12 bin ünite kan stoku ile girmiştik. Bu yıl pandemi nedeniyle stoklarımızda bir düşüş yaşandı ancak son günlerde sevindirici bir bağış yoğunluğu var. Bu açıdan bizlere destek veren tüm halkımıza teşekkür ediyoruz” dedi.