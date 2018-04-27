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Milletvekili olmak için istifa eden isimler

24 Haziran'da yapılacak milletvekilliği için görevlerinden istifa eden bürokratlar belli oldu

27 Nisan 2018 Cuma 08:23
Milletvekili olmak için istifa eden isimler

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle bazı kamu görevlileri ve partililer, milletvekili aday adayı olmak için görevlerinden ayrıldı. AK Parti'den 10, CHP'den 5 ve MHP'den ise 2 il başkanı milletvekilliği adaylığı için dün görevlerinden istifa etti.

24 Haziran'daki seçimlerde milletvekili adayı adayı olmak isteyen bazı kamu görevlileri ve partililer istifa etti.

Danıştay Başsavcısı Halil Yılmaz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Büyükelçi Ahmet Yakıcı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Bolu Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tekin Çolakoğlu milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Akdağmadeni Belediye Başkanı Suphi Daştan, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ile Pınarbaşı Belediye Başkanı Dursun Ataş, istifa eden ilçe belediye başkanlarından oldu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz de aynı nedenle istifa etti.

İSTİFASINI AÇIKLAYAN PARTİLİLER

AK Parti'de Ankara İl Başkanı Mustafa Nedim Yamalı, Adıyaman İl Başkanı Mehmet Erdoğan, Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven, Artvin İl Başkanı Erkan Balta, Ağrı İl Başkanı Abbas Aydın, Ardahan İl Başkanı Yunus Baydar, Kayseri İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Rize İl Başkanı Muhammet Avcı ile Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, milletvekili aday adaylığı için istifasını açıkladı.

CHP'de ise Burdur İl Başkanı Osman Gök, Erzincan İl Başkanı Ayhan Doğan, Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Düzce İl Başkanı Zekeriya Tozan ile Melikgazi İlçe Başkanı İbrahim Kaan, aynı nedenle görevinden ayrıldı.

MHP'de Erzincan İl Başkanı Bekir Aksun ve Kayseri İl Başkanı Baki Ersoy da milletvekili aday adaylığı için istifasını sundu.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 08:23
  1. Düzce
  2. Ardahan
  3. Şanlıurfa
  4. Rize
  5. Niğde
  6. Malatya
  7. Kayseri
  8. Erzincan
  9. Diyarbakır
  10. Burdur
  11. Bolu
  12. Aydın
  13. Artvin
  14. Ankara
  15. Ağrı
  16. Afyon
  17. Adıyaman
  18. istifa eden isimler

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