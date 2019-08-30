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Milletvekili Fendoğlu’dan Zafer Bayramı mesajı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

30 Ağustos 2019 Cuma 10:02
Milletvekili Fendoğlu’dan Zafer Bayramı mesajı

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


30 Ağustos’ta Türk milletinin tarih sayfalarına kahramanlık destanlarından birisini daha altın harflerle yazdığını dile getiren Fendoğlu, "Türk milleti ordusuyla tek yürek olup devleşmiş, tarihi haklarımız taarruz ruhuyla savunulmuştur. 30 Ağustos 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Türk milletine reva görülen esareti reddederek tarihimizin şanlı zaferlerine yenisini eklemişler ve Türk milletinin gücünü sınamaya çalışanlara tarihi bir ders vermişlerdir" ifadelerine yer verdi.


Fendoğlu mesajını şöyle sürdürdü:


"Bu zaferle aziz milletimiz son sözünü söylemiş,Anadolu ilelebet bir Türk yurdu olarak tescil edilmiştir. Cumhuriyetin ilanı ile neticelenen bu muhteşem sonuç; Türk milletinin kendi topraklarında asla yenilemeyeceğinin tüm dünyaya ilanı olmuştur.


Kadınıyla,erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle, doğusuyla batısıyla milletimizin topyekun bir mücadele sonunda kazandığı bu zaferin 97. yıl dönümünü yaşamanın heyecanını ve haklı gururunu yaşıyoruz. 30 Ağustos Zaferi ile işgalci güçlere unutulmayacak bir ders vermiş olan milletimiz hiçbir şekilde bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.


Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum. Başta Türkiye Cumhuriyetinin Kurucu Başbuğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizi vegazilerimizi saygı ve şükranla yad ediyor, bu zaferi bize armağan eden ebediyete irtihal etmiş kahramanlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum"

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 10:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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