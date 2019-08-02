Milletvekili Ersoy’dan ’Kırmızıya Sarı Ol’ Kampanyasına destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy;İstikbal Mobilya Kayserispor’un başlattığı ’Kırmızıya Sarı Ol’ Kampanyası’na destek vererek 138 tişört, bin 38 taraftar formasını Kapalı Kale Taraftar Grubu’na armağan etti.

Kapalı Kale Taraftar Grubu’nun Mimarsinan Parkı içerisindeki yerlerini ziyaret eden Milletvekili Baki Ersoy, burada Grup Lideri Ahmet Dirgenali ve taraftarlarla görüştü. Taraftarın yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Ersoy; "Kayserisporumuzun cefakar, vefakar, gerçekten Türkiye çapında ses getiren, gerçek taraftarın nasıl olması gerektiğini gösteren Kapalı Kale Taraftar Grubumuzun Mimarsinan Parkı içerisindeki yeni yerlerine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunduk. Grup Lideri Ahmet Dirgenali ve yönetim kurulu üyelerine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledik. Bunun yanında ‘Kırmızıya Sarı Ol’ diye bşir kampanya başlatıldı. Bu kampanya kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy olarak 138 adet tişörtümüzü ve bunun yanında bin 38 adet taraftar formamızı Kapalı Kale Taraftar Grubumuza armağan ediyorum. Biz her zaman grubumuzun yanındayız. Gerek madden gerek manen elimizden ne geliyorsa bu kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü bu kardeşlerimiz Kayserisporumuz için bana göre çok önemli işler yapıyorlar. Hassasiyetleriyle, dikkatleriyle bir manada yönetimini, teknik heyetini, futbolcularını diri tutuyorlar. 12. Adam diyoruz, boşuna demiyoruz. Her gün kendilerini geliştirerek gittiklerini görüyoruz. Bundan da çok mutlu oluyorum. Sosyal medyada da etkili bir yapıları var. Bundan sonra buradaki çalışma ortamlarının daha da güzelleşmesiyle beraber daha da futbol camiamıza, Kayserisporumuza daha hayırlı işler yapacağını düşünüyorum. Hem içeride hem dışarıda inşallah yine birlikte olacak" dedi.

"Avrupa’ya giden bir Kayserispor görmek istiyoruz"

İstikbal Mobilya Kayserispor’u daha iyi yerlerde görmek istediklerini ve bu anlamda üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını kaydeden MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; "İçerideki kısmına gelince Erol Bedir Başkanımla konuştuk, ‘Bizim de Kayserisporumuza katkımız olsun, bir loca da şahsıma yazın’ dedim. O da bizi kırmadı, kendisinden Allah razı olsun. Biz yönetimin de Erol Başkanın da yanındayız. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a da yapmış olduğu hizmetlerden dolayı, Kapalı Kale’nin böyle bir çalışma ortamına kavuşturulmasından dolayı, emeğinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler; Kayserimizin bütün problemleriyle ilgilenmeye çalışıyoruz. Ama Kayserimizin en büyük marka değeri Kayserispor’dur. Biz bunu böyle görüyor, biliyoruz. Bazen söylediklerimiz yanlış anlaşılmış olabilir, ama biz doğruları söylemeye devam edeceğiz. Ağustos’un 16’sından itibaren biliyorsunuz ligler başlıyor. Lig başlamadan önce de yine Kayserisporumuz için yönetim kurulu üyelerimiz ve başkanımız gerekli çabayı gösteriyorlar. Ama biz Kayserispor’u ligde en üst yerlerde görmek istiyoruz, hatta Avrupa’ya giden bir Kayserispor görmek istiyoruz. Bunun için de üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Çünkü iş işten geçtikten sonra, Allah göstermesin kötü yerlere geldikten sonra konuşmanın bir manasının olmadığını düşünüyorum. İnşallah ayın 16’sına kadar gerekli hazırlıklar yapılarak Kayserisporumuzu bu sezon çok daha iyi yerlerde görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kapalı Kale Taraftar Grubu Lideri Ahmet Dirgenali ise, taraftar grubu olarak başlattıkları organizasyona kayıtsız kalmayan Milletvekili Ersoy’a teşekkürlerini iletti.