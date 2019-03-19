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Milletvekili Erol, “Herkesin milletvekiliyim”

24 Haziran’damilletvekili seçildikten sonra kendilerine oy veren vermeyen herkesin vekili olduğuna vurgu yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol;"Eğer 41 yıl sonra CHP’den seçilen bir milletvekili Elazığ’da farklılık yapmışsa ve bu farklılık halkın, Elazığlıların yararınaysa şimdi isesıra belediyelerde fark oluşturma zamanıdır"dedi.

19 Mart 2019 Salı 12:59
Milletvekili Erol, “Herkesin milletvekiliyim”

24 Haziran’damilletvekili seçildikten sonra kendilerine oy veren vermeyen herkesin vekili olduğuna vurgu yapan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol;"Eğer 41 yıl sonra CHP’den seçilen bir milletvekili Elazığ’da farklılık yapmışsa ve bu farklılık halkın, Elazığlıların yararınaysa şimdi isesıra belediyelerde fark oluşturma zamanıdır"dedi.


CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kovancılar ile Palu ilçesine ziyarette bulundu. İlk olarak Kovancılar ilçesine giden Milletvekili Erol, esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Burada vatandaşlarla birebir sohbet ederek, kendi adayları için destek isteyen Erol, seçim ile ilgilibilgiler aktardı. Ardından Palu ilçesine geçen Erol’a, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Burada vatandaşların istek ve sorunlarını dinleyen Erol, Elazığ’da 41 yıl aradan sonra CHP’den milletvekilinin çıkması ile fark oluşturduklarını belirterek, yerel seçimde de kazanarak o farkı devam ettirmek istediklerini söyledi.



“Herkesin vekiliyim"


Siyasetin,partilerin birbirleri ile ilgilihizmette rekabeti oluşturmasına değinen Milletvekili Erol, “Ben Elazığ’da seçildiğim günden bugüne kadar bu anlayışla siyaset yapıyorum. Yalnızca bize oy verenlerin milletvekili değilim. 24 Hazirandan sonrabize oy veren vermeyen ayrımı yapmayarak, Elazığ milletvekiliyim, Elazığ’da yaşayan herkesin milletvekiliyim. Bizim milletvekilliğimiz, salon milletvekilliği, parlamentoda elini kaldır indir milletvekilliği değildir. Bizim milletvekilliğimiz, tam tersine halkın milletvekilliği, halkın yanında yer alan, sokakta olan ve vatandaşın her zaman yanında yer almaktan mutlu olan bir anlayışı ile görev yapıyorum. Çünkü içinizde bana oy veren veremeyen ayrımı yapmıyorum"diye konuştu.



"Şimdi sıra belediyelerde"


Konuşmasını sürdüren Erol,"Eğer 41 yıl sonra CHP’den seçilen bir milletvekili Elazığ’da farklılık yapmışsa ve bu farklılık halkın, Elazığlıların yararınaysa şimdi isesıra belediyelerde fark oluşturma zamanıdır.Keşke 24 Haziranda her partiden milletvekilleri seçilseydi. Bir partiden 4 milletvekili seçilmekle 1 milletvekili seçilmek arasında bir fark yok. Ne kadar çok partiden milletvekili seçilirse o kadar fikir zenginliği demektir. Milletvekilleri ile ilgili size ulaşılabilirlik ile ilgili sizler için bir avantaj demektir. Milletvekillerin kendi arasında hizmette rekabet anlayışla görev yapması demektir. Ben, Tunceli’den Elazığ’a başı dik geldim, giderken de başı dik gitmek isterim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:59
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