Milletvekili Erdem ve Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı KKTC’de temaslarda bulundu

Erdoğan Gül

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ve beraberindeki heyet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde birtakım ziyaretler gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde iki kardeş ülkenin birbirine derin bağlarla bağlı olduğuna vurgu yapılırken, işbirliği ve kardeşlik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi noktasında yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Heyet ziyaret kapsamında insanlık tarihinin en acımasız katliamlarından birisini dünyaya anlatmak üzere Lefkoşa'da kurulan “Barbarlık Müzesi”ni de ziyaret etti. 1963 yılının Aralık ayında Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ve üç oğlu bugün müze olan bu evde vahşice katledilmişti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşüldü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti Konya Milletvekili Erdem ve Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı ile beraberindeki heyeti kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar,“ Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı münasebetlerin ve temasların artarak sürmesini temenni ediyorum”

Konya heyetini KKTC’de görmekten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar,“Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki kadim bağlar iletişim dünyasının sağladığı imkanlarla daha da güçleniyor. Büyük Türk milletinin kopmaz bir parçası olarak milli vazifelerimizi en iyi şekilde sürdürürken ülkenin güçlenmesi için Anavatan Türkiye’nin desteği ile uğraş veriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı münasebetlerin ve temasların artarak sürmesini temenni ediyorum.” Dedi.

KKTC’nin tanıtma faaliyetlerinin ve ülkenin güçlenmesi yönündeki çalışmaların devam etmesinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Son 50 yılda KKTC, Türk ulusunun bir başarı öyküsüdür” diye konuştu.

Ev sahipliğinden dolayı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür eden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, İki ülke arasındaki bağların güçlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a izlediği siyaseti sonuna kadar desteklediklerini bildirerek ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

KKTC Başkanı Ünal Üstel'e ziyaret

Başbakan Üstel,“Biz anavatana gönülden bağlıyız”

KKTC programı kapsamında Erdem, Pekyatırmacı ve beraberindekiler KKTC Başbakanı Ünal Üstel’i de makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türkiye ile tarihten gelen bir gönül bağları olduğunu ve ileriki dönemlerde bu bağların daha da güçlendirileceğini söyleyen Başbakan Ünal Üstel kabulde yaptığı konuşmada,”Biz Anavatana gönülden bağlıyız ve bu bağlılığımız devam edecek” şeklinde konuştu. Kıbrıs’ta yaşayan vatandaşlarımızın her zaman Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı olduğunu vurgulayan Üstel, karşılıklı istişarelerin ileride daha da güçlendirileceğini kaydetti.

Erdem,“KKTC’nin her zaman yanındayız”

“KKTC’nin egemen eşit iki devlet teziyle yaptığı mücadeleyi destekliyoruz, her konuda ve mücadelede sizlerin yanındayız” diye konuşan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem; “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kıbrıs denildiği zaman iktidar ve muhalefet olarak siyasettin bittiğini, birlikteliğin başladığını ve bu anlayışla sürekli KKTC’nin yanında olacaklarını ifade etti. Erdem, Ünal Üstel’in Başbakanlığı süresince KKTC’nin çok daha iyi noktalara geleceğine inandıklarını belirtti.

Başkan Pekyatırmacı,“KKTC ile olan gönül köprümüz daha da sağlamlaşıyor”

Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde Türkiye Cumhuriyeti halkı olarak Kıbrıs Türk halkının yanında olduklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı da KKTC bizim için çok önemli ve bizim bir parçamız. Cumhurbaşkanımız vizyonu doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için elimizden geldiğince her platformda katkı sağlamaya özen gösteriyoruz. KKTC ile olan gönül köprümüz daha da sağlamlaşıyor. Ziyarette bulunduğumuz süre boyunca bizleri en iyi şekilde ağırladığınız için teşekkür ediyorum” dedi.