Milletvekili Erbaş: “Kiraz üreticisi kan ağlıyor”

Pazarda 10-15 lira arasında satılan kirazın tarladan 2 liraya alındığını ifade eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili Ahmet Erbaş, “Artık aracılar değil toprağa alın teri akıtan çiftçiler kazanmalıdır” dedi.

Türkiye’nin en kaliteli kirazının Kütahya’nın Şaphane ve Pazarlar ilçelerinde yetiştiğini belirten Milletvekili Ahmet Erbaş,” Bu ilçelerimizin geçim kaynağı kiraz ve vişnedir. Kirazın kilosu pazarda 10-15 liraya satılırken, en kaliteli kiraz bile tarladan 2 ila 2,5 arasında satılmaktadır. Hatta düşük kalitedeki kirazın fiyatı 75 kuruşa kadar düşmektedir. Çiftçimiz ürününü zararına satmaktadır” diye konuştu.

“Aracılar değil, toprağa alın teri döken çiftçiler kazanmalıdır”

Kiraz ve vişne üreticisinin yok olmaması için elinden ne geliyorsa yapacağını vurgulayan Milletvekili Erbaş, “ Kısa sürede konuyu Tarım Bakanına bizzat ileteceğim. Bakanımızın bu konuda gereken ne varsa yapacağına inancım tamdır. Maalesef kısa süre önce ilimizde meydana gelen dolu felaketinin ardından çiftçimiz zor günler geçirmektedir. Bu fiyatlar çiftçimize öl demektir. Artık aracılar değil, toprağa alın teri akıtan çiftçiler kazanmalıdır” ifadelerine yer verdi.