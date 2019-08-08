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Milletvekili Dülger’in Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 14:08
Milletvekili Dülger’in Kurban Bayramı mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Dülger, Tüm vatandaşların mübarek Kurban Bayramı, en kalbi duygularımla tebrik ettiğini ifade ederek, “Bayramın, ülkemizle birlikte tüm İslam alemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bayramlarımız, kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesidir. Bayramlar aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliğidir. Sevginin, vefanın, sadakatin, fedakârlığın simgesi olan Kurbanın ve Kurban Bayramının anlamını çok iyi kavramak mecburiyetindeyiz.Bu bayramda, muhtaçların hanelerine, muhabbet ve sevinç taşımalıyız. Kurban ibadetiyle bizden istenen, elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmak, gönülden verebilmektir. Ebedi kardeşliğimizi, tebrikler ve tekbirlerle yeniden ihya ettiğimiz bayram günlerinde, 82 milyon daha bir muhabbetle kucaklaşıyoruz. Bu günler, aynı zamanda Hac ibadetinin ifa edildiği; dilleri, ırkları, tenleri, renkleri, kültürleri ve coğrafyaları farklı milyonlarca Müslümanın, Arafat meydanında, dualar eşliğinde, müstesna bir kardeşlik manzarası sergilediği günlerdir Selamlaşarak, kucaklaşarak, kurbanlarımızı paylaşarak, ikramda bulunarak bayram sevincini çoğaltmalıyız. Aile büyüklerimizin hayır dualarını alırken, gözlerimizin nuru, evlerimizin neşesi olan çocuklarımızı sevindirirken, öksüzleri, yetimleri, garipleri de asla unutmayalım. Evinde ve yatağında ziyaretçi bekleyen insanlarımızı hatırlamalı; kimsesizlerin, ihtiyaç sahiplerinin kapılarını çalmalı, yüzlerinin gülmesine ve ümitlerinin yeşermesine vesile olmalıyız” dedi.


Dülger, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Her biri birer kahramanlık ve fedakarlık abidesi olan tüm şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla selamlıyorum. Bu bayramda da özellikle, şehitlerimizin yakınlarını, kahraman gazilerimizi yalnız bırakmayalım. Aynı şekilde, bayram ziyareti için yola çıkan tüm kardeşlerimden, trafik kurallarına riayet etmelerini, dikkatli şekilde araç kullanmalarını hassaten rica ediyorum. Gidişiniz de dönüşünüz de bayram olsun. Bu duygularla, kurbanlarımızın Allah katında makbul olmasını diliyor, huzur ve saadet dolu bir bayram geçirmenizi Rabbimden temenni ediyorum. Kilisli hemşehrilerimle birlikte yurtdışında yaşayan kardeşlerimizin, soydaşlarımızın ve tüm İslam âleminin Kurban bayramını kutluyor, Bayramın daha güzel günlerin müjdecisi olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.”

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 14:08
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