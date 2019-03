Milletvekili Dülger’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, ‘’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’’ kadınların sahip oldukları haklara kavuşmak için verdikleri mücadelenin simge günü olduğunu söyledi.

Milletvekili Dülger, mesajında toplumun temel taşı aile, ailenin temel taşı ise kadınları olduğunu belirterek, “Unutulmamalıdır ki, her zaman varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız huzurlu, mutlu ve sağlıklı toplumların teminatıdır. Ayrıca Kadınlarımız her daim zarafetleri, fedakarlıkları, yüksek duygusal zekâları, nezaketleri ve letafetiyle toplumumuzun kurucu ve denge unsuru olmuşlardır. Kadının gerçek alanı hayatın kendisidir, sevgidir ve erdemdir. Bunun için de gerektiği şekilde desteklenmesi ve bu anlamda kadınlarımıza hak ettikleri değerin verilmesi gerekmektedir. Bunu yapan toplumların hak ettiği şekilde yükseleceği de inkâr edilemez bir gerçektir. Kadına verilen değer, gösterilen nezaket, bir lütuf veihsan değil insan olmanın gerektirdiği bir görevdir, sorumluluktur.Ülkemizin kalkınmasında ve ilerlemesinde kadınlarımızın gösterdiği gayretin çok büyük bir payı vardırve muhakkak ki bundan sonra da böyle olmaya devam edecektir.Son yıllarda Ak Parti Hükümetleri tarafından kadın hakları, kadının toplum içindeki durumu ile eğitim,sağlık, çalışma hayatı ve toplumu yönetme alanı olan siyaset başta olmak üzere birçok konuda düzenleme ve iyileştirme sağlanmıştır. Benzeri iyileştirmeler hızlandırılarak devam edecektir.Kadının güçlendirilmesinin aslında toplumun güçlenmesi bilincinden hareketle karşılaştıkları olumsuzlukların giderilmesinin büyük önem taşıdığının bilincinde olan AK Parti hükümetleri oldu.Hükümetimiz kadının toplumda karşılaştığı tüm engelleri kaldırmayı uyguladığı politikalar içerisinde olmazsa olmaz olarak kabul etmiş ve bunu bir strateji olarak belirlemiştir.Bu duygu ve düşüncelerle Dünya kadınlar Gününü kutladığımız bu günde sevginin saygının en yücesini hak eden kadınlarımızın şiddet, ayrımcılık, dışlayıcılık gibi uygulamalardan uzak refah içinde mutlu bir toplumda yer bulmalarını temenni ediyorum. Ülkemizde birlik ruhunu mayalayan, milli manevi değerlerimizi yücelten ve ailemize güç katan bütün kadınlarımıza şükranlarımı sunuyor. Bu vesile ile tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum” ifadesini kullandı.