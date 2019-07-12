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Milletvekili Dülger’in 15 Temmuz mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:55
Milletvekili Dülger’in 15 Temmuz mesajı

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Milletvekili Dülger, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde 15 Temmuz Destanını yazan bütün kahramanları gönülden yad ettiklerini ifade ederek, “15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ Terör Örgütü ( FETÖ/ PDY) tüm devlet geleneklerini çiğneyerek gizli bir ajanda ile devletin yönetimini ele geçirmeye Ülkemize, Milletimize, milli iradeye, demokrasimize ve ortak değerlerimize yönelik gerçekleştirilen askeri kalkışma görünümündeki terör eylemi ve planlı darbe girişimi ile 2400 yıldan beri Dünya yüzünde devlet olan Türk ‘ün tarih sayfasına ve demokrasi tarihimize kara bir sayfa açılmaya çalışılmıştır. Ancak, millet olma hasletine sahip olan ve ecdadından aldığı miras olan milli şuurla Türk Milleti, ülkemizin bekası için tarihinin en güçlü devlet, millet birlikteliğini göstermiştir. Çanakkale savaşlarında düşmanın dışardan saldırmak suretiyle Milletin istiklal ve istikbalini ayaklar altına almak ve vatanı parçalamak gibi hain emellerine karşılık 15 Temmuz gecesi bu kez hem içerden hem de dışardan destek bulan asker görünümündeki hainlerin, yine istiklal ve istikbalimize kast eden kalkışması karşısında şanlı tarihimize bir sayfa daha ekleyerek tüm Dünyayasöz konusu vatansa gerisinin teferruat olduğunu’’ bir kez daha göstermiş, işte bundan dolayı da okaranlık meşum gece, verilen destansı mücadeleyle parlak bir zafere dönüşmüştür” dedi.


Milletvekili Dülger, sözlerini şöyle sürdürdü, “Karşılarında bu yola beyaz kefeniyle çıkmış bir dünya liderinin, demokrasi kahramanının, attığı her adımda Allah’ı ve Milletini düşünen, Milletinin, Ülkesinin, Devletinin yoluna başını koymuş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla milyonlar, milletine, bayrağına, vatanına, devletine sahip çıkmak üzere ikinci kurtuluş mücadelesini başlatmış ve Zafer, zafer benimdir diyebilenindir düsturuyla hareket ederek istiklal ve istikbaline uzanan elleri kırmıştır. Başta liderimizRecep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletimizin her bir ferdi bulunduğu yeri Okçular Tepesi kabul etmiş, TBMM başkanımız ve 107 Milletvekili olarak bizler TBMM ni, Vali ve Belediye Başkanlarımız milleti ile meydanları, yolları köprüleri velhasıl milletimiz tüm sath-ı vatanı sahabe şuuru ile doldurarak tanklara F-16 lara karşı imanlı göğüslerini siper etmişler ve Akif’in dediği gibi ‘zanan el kırılır bu dine’ diyerek hain elleri kırmaktan daha da öte genlerini ve de inlerini tarumar etmişlerdir. Milli iradeyi hiçe sayan gafiller, her şeyi inceden inceye hesaplamış ama bir noktayı unutmuşlardı. İşte o nokta da Türk milletinin cesaretini, vatanperverliğinin yanı sıra , ‘’Türk milleti ilelebet bağımsızdır ve bağımsız kalacaktır gerçeğini unutmuşlar, bunun bedelini de canlarıyla ve güneş görmeyerek geçirecekleri ömürleriyle ödemişlerdir. Türkiye; Böyle bir darbe girişimi karşında dahi yolundan şaşmayan, hedeflerinden uzaklaşmayan irtifa kaybetmeyen, kendi kararlarını kendisi veren güçlü ve bağımsız bir ülke olduğunu dün olduğu gibi bugün de göstermiş, yarın da gösterecek dirayette olduğunu da dost düşman herkese de kabul ettirmiştir. Türkiye bundan dolayıdır ki; yargı, polis, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içerisinde kümelenmiş üniformalı teröristlerle yani, ülkemizin geleceğine kast eden; Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY)diğer yandan bölücü terör örgütü ile yurt içinde ve yurt dışında hız kesmeden aynı kararlılıkla mücadele etmektedir ve edecektir. O gece yeniden canlanan ’Çanakkale Ruhuyla bir direniş ve diriliş öyküsü yazan bu milletimin bir ferdi olmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Evlatlarımıza bırakacağımız onurlu ismimizin yanına o geceki mücadeleyi de bir şeref madalyası olarak bırakacağımızın gururuyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde 15 Temmuz Destanını yazan bütün kahramanları gönülden yad ediyor, hatıralarını gelecek nesillere aktarmaya da söz veriyorum.Milleti, Vatanı, Bayrağı uğruna canını veren tüm şehitlerimizle birlikte 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor, hayırlı, uzun ömürler diliyorum. Vatan size minnettardır” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:55
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