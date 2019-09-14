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Milletvekili Demirbağ’dan İHA’ya ziyaret

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, İhlas Haber Ajansı (İHA) Elazığ Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:37
Milletvekili Demirbağ’dan İHA’ya ziyaret

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, İhlas Haber Ajansı (İHA) Elazığ Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.


Milletvekili Zülfü Demirbağ, İHA Elazığ Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Bölge Müdürü Halil İbrahim Varlı ve muhabirlerle görüşüp bilgi alan Milletvekili Demirbağ, İHA’nın önemli işlere imza attığını ve başarılı bir medya yayın politikası izlediğini aktardı.


AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, “ Daha önce de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeydim. 1994 yılından itibaren gerek belediye çalışmaları içerisinde gerekse 1999 yılında aday adayı olduk. Sonrasında 2002 yılında milletvekili olduk. Siyasetin içerisinde olduğumuz dönemlerde hep İhlas Haber Ajansı’nın başarılı medya yayın politikasını izledik. Gerçekten hiçbir ajansın veya medya kuruluşunun tespit edemediği birçok hususta başarılı bir şekilde olaylara yaklaşımı oldu. Milletimize de bunları objektif bir şekilde duyurdu. Bu bakımdan İhlas Haber Ajansı’nın ülkemizde hizmetleri büyük. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:37
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