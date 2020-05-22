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Milletvekili Çelebi, CHP Genel Başkanı Öztrak’ın iddialarını yalanladı

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın Ağrı’da 15 Mart 2019 yerel seçimlerinde cami minarelerinden ‘Dombra’ şarkısı çalındığına yönelik iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 19:57:10 -
Milletvekili Çelebi, CHP Genel Başkanı Öztrak’ın iddialarını yalanladı

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın Ağrı’da 15 Mart 2019 yerel seçimlerinde cami minarelerinden ‘Dombra’ şarkısı çalındığına yönelik iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi.


AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, CHP’li Öztrak’ın Ağrı’da 15 Mart 2019 yerel seçimlerinde cami minarelerinden ‘Dombra’ şarkısı çalındığı iddialarının gerçek dışı olduğunu söyleyerek, “Belirtilen tarihte seçim otobüsünün Ağrı Merkez Musa Ağa Cami’sinin arka sokağından geçtiği anda yankılama yaptığından dolayı, sesin camiden geldiği yönünde bir algı oluşmuştur. Asla camiden Dombra şarkısı çalınmamıştır. Ağrı’nın ismini böyle asılsız ve gerçek dışı ithamlarla gündeme getirenleri esefle ve şiddetle kınıyorum. İzmir’de cami hoparlörlerinden şarkı söylenmesi üzerine aynı görüntülerin ve asılsız iddiaların yeniden gündeme getirilmesi de art niyet taşımaktadır. Tüm milletimiz şunu iyi bilsin ki; ezanımız, bayrağımız, vatanımız hiç kimsenin test edemeyeceği kadar kutsal değerlerimizdir” İfadelerine yer verdi.

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