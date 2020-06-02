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Aktüel

Milletvekili Battal, kamu yatırımlarını inceleyerek ziyaretlerde bulundu

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, kamu yatırımlarını inceleyerek ziyaretlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 10:56:17 -
Milletvekili Battal, kamu yatırımlarını inceleyerek ziyaretlerde bulundu

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, kamu yatırımlarını inceleyerek ziyaretlerde bulundu.


Milletvekili Battal, Demirözü ilçesinde Kaymakam Ömer Coşkun ve Belediye Başkanı Arslan Gürer ile biraraya gelerek; yapımında sona yaklaşılan “Organize Hayvancılık Bölgesi” projesini, Demirözü Barajı çevresindeki peyzaj çalışmalarını ve yapımı devam eden İlçe Hastanesini yerinde inceledi.


AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, kent merkezinde de Tarım İl Müdürü Selami Ersen ve Milli Eğitim İl Müdürü Cengiz Karakaşoğlu’nu ziyaret etti. Battal, müdürlüklerin faaliyetleri üzerine görüşmeler sonrası, devam eden projelerin süratle tamamlanabilmesi için yerinde incelemelerde bulundu.


Milletvekili Battal’a AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat eşlik etti.

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