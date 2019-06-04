0553 313 94 23

Milletvekili Aydemir Sarıgöl’de bayramlaştı

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, partisinin Sarıgöl ilçe teşkilatında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

04 Haziran 2019 Salı 14:01
Milletvekili Aydemir Sarıgöl’de bayramlaştı

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, partisinin Sarıgöl ilçe teşkilatında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Milletvekili Aydemir MHP ile birlikte yürüttükleri Cumhur İttifakının bir daha ki seçimlere daha hızlı ve azimle çalışarak gireceklerini söyledi.


AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk tarafından çiçekle karşılanan Milletvekili Uğur Aydemir, parti lokalinde tüm partililerle bayramlaştı. Bayramlaşma programına Sarıgöl’ün MHP’li Belediye Başkanı Necati Selçuk da katıldı.


Bayramlaşma töreninde bir konuşma yapan AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, tüm partililerin, Türk ve İslam Aleminin bayramını kutladı.



"Akan kanlar dursun"


AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise dünyada akan kanların durması temennisinde bulunarak, "Bayramınız kutlu olsun iyi bayramlar diliyorum. Maalesef baktığımızda kanlar akmakta. 82 milyon ile birlikte olmalıyız. O zaman kan akmalar durur. Sayın Cumhurbaşkanımız ’Dünya beşten büyük’ diyen tek adamdır. Dünyada terör örgütlerine destekler devam etmekte. Oysa bilmiyorlar zafer inananlarındır. Bizler inançlı ve kararlıyız, azimliyiz. Bizler bu kan akmasın dursun diye birlik olacağız, diri olacağız." dedi.



"MHP ile birlikteyiz"


Seçimlere MHP ile birlikte Cumhur ittifakı olarak girdiklerini belirten Aydemir, "Bizler MHP ile birlikte hareket etmekteyiz. Ezanlar susmasın, bayraklar inmesin diyenler olarak hep beraber kucaklaşacağız. Bir daha ki seçimlere daha hızlı ve azimle çalışarak gireceğiz." ifadelerini kullandı.



İstanbul seçimleri


YSK tarafından İstanbul seçimlerinin neden iptal edildiğini de anlatan Aydemir, "Bizzat incelemelere ben de katıldım. Her bir sandık içler acısı. Arkadaşlarımız incelediler YSK’ya itiraz ettiler. İtirazımız kabul edildi. Üçü geçerli tamam da birisi neden iptal oldu? Bakınız biz zamanında itiraz ettik çünkü itirazın da zamanı vardır. Onlar bilmiyorlar mıydı, hukukçuları yok muydu? Vardı ama itiraz yapmadılar." diye konuştu.


Toplantıya daha sonra MHP’li Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk da katılarak Uğur Aydemir ile bayramlaştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 14:01
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kültür ve Turizm Bakanlığının ilk halk plajı Bodrum’da açıldı
    1. Kültür ve Turizm Bakanlığının ilk halk..
    2. Türk insanına hayranlığını Türk..
    3. Giresun'da kamyonet devrildi: 10 yaralı
    4. Vali Şehmus Günaydın: “ Bayramın daha..
    5. Hatalı sollama sonucu kafa kafaya..
    6. İl protokolü bir araya gelerek..
    7. "Hem kızı hem de olimpiyat altınını..
    8. AK Parti teşkilatı bayramlaştı
    9. Oy ve Ötesi yine hortladı! ‘Kökü..
    10. Kars'ta cami minaresine yıldırım düştü
    11. Mardin'deki bayramlaşma programına..
    12. TTSO ve TESOB’da bayramlaşma
    13. İstanbul'da yollar da bayram etti!
    14. En acı bayram
    15. Baki Ersoy: “FETÖ’nün Çocuklarının Bu..
    16. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    17. Büyükçekmeceliler bayramlaşma..
    18. "Tunceli'de terörist sayısı 600'lerden..
    19. Başkan Çolakbayrakdar, “Daha Temiz..
    20. Vali Memiş’ten bayram mesaisi
    21. İstanbullular şehri terk etti, Şile..
    22. Polisten sürücülere şeker ikramı
    23. Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
    24. AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    25. Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na..
    26. Milletvekili Aydemir Sarıgöl’de..
    27. Fatsa’da protokol bayramlaştı
    28. Şanlıurfa’da trafik kazası: 5 yaralı
    29. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    30. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: “Ölümlü..
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."