Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a inandıkları için onun peşinde olduklarını dile getiren Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, her oya ihtiyaç olduğunu söyledi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Keban ve Ağın ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Her iki ilçede de belediye başkan adaylarına destek isteyen Ağar, Ağın ilçesine de badem kırma tesisi düşündüğünü açıkladı.

Türkiye’nin zor bir seçime gittiğini ifade eden Milletvekili Ağar,"Her oya ihtiyaç var. Türkiye’ye karşı yurt dışından ciddi finansal bir atak var. Türkiye’nin bölünmeyeceğini göstermek için 31 Mart seçimlerinde ciddi bir oya ihtiyacımız var. Elazığ’da bu konuda en ufak bir şüphemiz yok"dedi.

Ağın’da öğretmenevi için 1 milyon liraya ihtiyaç olduğunu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşerek onay aldığını aktaran Ağar, ilçede spor tesisi ile ilgili küçük bir problem olduğunu onu da çözeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a inandıkları için onun peşinde olduklarını dile getiren Ağar;"Sorunlar çözülür. Bugün olmaz yarın çözülür. Ama inanın hepsi çözülür. Hiç bir şeyi 4 senenin sonuna bırakmayız. Biz bugüne kadar bize ulaşan isteklerin hepsini çözdük. Bizim bu gücümüz var. Çözülebilecek olan her şey çözülmüştür. Ötelediğimiz olabilir. Onun da bir vakti vardır. Bu yüzden rahat olun. Burası benim baba toprağım. Siz bize destek olun"dedi.

Ağınilçesinin bademinin önemine de değinen Ağar," Ben kendi adıma da badem üretimi ve kırma tesisi düşünüyorum. Burada hem hal oluruz. Bizim de memleketimize gelip gitmek için bir zorunluluk olsun. Sevdiğimiz bir iş. Para kazanmak için değil. Kendi toprağımıza yatırım olsun diye bunu planlıyoruz. Bu bir birimize destek olmak için baba toprağına yapacağımız bir yatırım olacak”ifadelerini kullandı.