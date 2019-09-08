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Milletvekili Ağar, “Diyarbakır’daki anneleri biz de Elazığ’dan destekliyoruz”

Diyarbakır’daki annelerin ortaya koyduğu tepkiyi Elazığ’dan desteklediklerini belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, “Biz bütün sanatçıların, Türkiye’deki STK’ların da bu isyana kulak vermelerini ve oradaki annelerin yanlarında olmalarını istiyoruz” dedi.

08 Eylül 2019 Pazar 16:43
Milletvekili Ağar, “Diyarbakır’daki anneleri biz de Elazığ’dan destekliyoruz”

Diyarbakır’daki annelerin ortaya koyduğu tepkiyi Elazığ’dan desteklediklerini belirten AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, “Biz bütün sanatçıların, Türkiye’deki STK’ların da bu isyana kulak vermelerini ve oradaki annelerin yanlarında olmalarını istiyoruz” dedi.


AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, merkeze bağlı Selli köyü sakinleriyle bir araya geldi. Köy sakinlerinin sorunları ve isteklerini dinleyen Milletvekili Ağar, daha sonra Sellililer Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etti. Ziyaretinde birlik ve beraberliğe değinen Ağar, Diyarbakır’daki eylem yapan annelere destek verdiklerini dile getirdi.


Siyasetin en güzel yanının merkezden çıkabilip köylere gidebilmek olduğunu vurgulayan Ağar, “Burada arkadaşlarımız yapmış olduğu çalışmaları bizlere anlattılar. Hakikaten hoş bir sohbet oldu. Köyün sorunlarını ele aldık. Önemli olan bir olabilmek, hep beraber olabilmek, bu ülkenin, bu bayrağın altında kenetlenebilmek” şeklinde konuştu.


Diyarbakır HDP İl Binası önünde nöbet tutan annelerin mücadelesine değinen Milletvekili Ağar, “Diyarbakır’da son birkaç gündür gittikçe artan sayıda annenin bir araya gelerek ortaya koymuş oldukları tepkiyi, biz de Elazığ’dan destekliyoruz. Biz bütün sanatçıların, Türkiye’deki STK’ların da bu isyana kulak vermelerini ve oradaki annelerin yanlarında olmalarını istiyoruz. İstanbul’da bölücü terör örgütünün çeşitli protestolarına katılıp, demokrasi adına boy gösterdiğini söyleyenlerin, Diyarbakır’da çocukları PKK tarafından kaçırılan annelerin eylemine de destek verdiklerini görmek isteriz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 16:43
  1. sanat
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