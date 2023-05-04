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Siyaset Milletvekili adayının seçim çalışmasında gerginlik: 9 gözaltı
Siyaset

Milletvekili adayının seçim çalışmasında gerginlik: 9 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-05-04 18:06:00 -
Milletvekili adayının seçim çalışmasında gerginlik: 9 gözaltı

Ankara'da bağımsız milletvekili adayının seçim çalışmaları sırasında yaşanan gerginlikte 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara Karanfil Sokak'ta bağımsız milletvekili adayının seçim çalışmaları sırasında gergin anlar yaşandı. Çıkan olaylarda 9 kişi gözaltına alındı.

Ankara 1. bölge bağımsız milletvekili adayının Karanfil Sokak’ta seçim bildirisi dağıtması sırasında polis ekipleri grubu belirlenen noktalarda çalışmaları sürdürmeleri konusunda uyardı.

 

9 kişi gözaltına alındı

Grup polisin uyarılarına uymayınca gerginlik yaşandı. Çıkan arbede sonrasında toplamda 9 kişi gözaltına alındı.


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