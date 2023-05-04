Milletvekili adayının seçim çalışmasında gerginlik: 9 gözaltı
Ankara'da bağımsız milletvekili adayının seçim çalışmaları sırasında yaşanan gerginlikte 9 kişi gözaltına alındı.
Ankara Karanfil Sokak'ta bağımsız milletvekili adayının seçim çalışmaları sırasında gergin anlar yaşandı. Çıkan olaylarda 9 kişi gözaltına alındı.
Ankara 1. bölge bağımsız milletvekili adayının Karanfil Sokak’ta seçim bildirisi dağıtması sırasında polis ekipleri grubu belirlenen noktalarda çalışmaları sürdürmeleri konusunda uyardı.
9 kişi gözaltına alındı
Grup polisin uyarılarına uymayınca gerginlik yaşandı. Çıkan arbede sonrasında toplamda 9 kişi gözaltına alındı.