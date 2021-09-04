'Milletin seçtiği iktidara kin kusma hakkını kimden aldın?'

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Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen cenaze törenindeki konuşmasında İslam'a olan kinini dillendiren Cihat Tamer, "Bu ülkeyi 70 senedir din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ama ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz biz. Ferhan da inadına tiyatro yaptı hep." demişti.

'Bu nasıl bir edepsizliktir?'

Tamer'in açıklamalarına tepki gösteren Akit Tv Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, "Yıllarca bizim vergilerimizden para alan bu vatandaşa şunu hatırlatmak lazım! Bu beğenmediği, 'din bağımlısı' diyerek aşağılamaya çalıştığı iktidar, tiyatroya sadece pandemi döneminde 60 milyon ödenek ayırdı. Bu nasıl bir nankörlüktür? Bu nasıl bir edepsizliktir?" dedi.

'İlla Batı sevdalısı mı olması gerekiyor?'

Cihat Tamer'in halkın özgür iradesine hakaret ettiğini hatırlatan Coşkun, " 'Din bağımlısı iktidarlar' ne demek? İlla Batı bağımlısı, emperyalizm bağımlısı mı olması gerekiyor? Ya da heykel bağımlısı mı olması gerekiyor?" diye sordu.

"Son 70 yıl iktidarlarını söylüyor. Evvelinde seçim yok zaten. Yani seçimsiz bir döneme söz edemiyor." diyen Muharrem Coşkun, şöyle devam etti:

"Son 70 yılın öncesine baktığımızda CHP'li tek parti diktası var. Milletin seçim yapmadığı tek parti diktasına tek söz edemiyor. Ama milletin iradesi devreye girdikten sonra bu şekilde laflar ediyor. Yazıklar olsun! Bu milletin parasını alıp da bu milletin seçtiği iktidara kin kusma hakkını size kim veriyor? Anlamak mümkün değil."