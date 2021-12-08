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Gündem Milletin parasıyla içki alacaklar
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Milletin parasıyla içki alacaklar

Daha önce çeşitli skandallarla gündeme gelen CHP’li Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce ILN01506559 numaralı ilan ile duyurusu yapılan ihalede; 3 kalemde toplam 201 bin kutu bira alınacağı öğrenildi. CHP’li belediye, 22 Şubat 2021 tarihinde de bira alımı ihalesine çıkmış, üzerinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamunun 1 milyon 429 bin 750 lirasını, Allah’ın haram kıldığı içkiye yatırmıştı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 11:07:00 -
Milletin parasıyla içki alacaklar

Döviz kurlarındaki artış ve açgözlü stokçular yüzünden yükselen gıda fiyatlarını bahane ederek sürekli açlık ve yoksulluk edebiyatı yapan CHP’liler milletin aklıyla ve mukaddesatıyla dalga geçmeye devam ediyor. Daha önce kaçak katlar, usulsüz imar artışları, yandaşlara peşkeş çekilen ballı ihaleler ve belediyeyi yandaş çiftliğine çeviren bankamatik memurlarla gündeme gelen CHP’li Muratpaşa Belediyesi’nin vatandaşların helal vergilerinden elde edilen bütçeyle içki alımı yapacağı ortaya çıktı. Muratpaşa Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nce yapılan ILN01506559 numaralı ihale ilanıyla, ‘Bira ürünleri alımı’ gerçekleştirileceği duyuruldu.

CHP’li belediye tarafından gerçekleştirilecek 2021/792365 E-Kap numaralı alkollü içecek ihalesinde 3 kalem bira alımı yapılacak. Açık ihale usulü ile yapılacak skandal nitelikteki ihalede toplam 201 bin kutu bira alınacak. İhalede satın alınacak biraların niteliği, türü ve miktarı hakkında açıklama yapan CHP’li Muratpaşa Belediyesi, alkol oranı %0.5 olan 87.000 adet açık renk bira şişesi, alkol oranı %5 veya % 4.8 olan filtresiz buğu renk 57.000 şişe ve 57.000 adet de teneke kutu bira alacak. Skandal ihale için son teklif verme tarihi ise 27.12.2021 olacak.

Bir yılda bira için iki ihale

CHP’li Muratpaşa Belediyesi, 22 Şubat 2021 tarihinde de bira alımı ihalesine çıkmış, üzerinde tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamunun 1 milyon 429 bin 750 lirasını, Allah’ın haram kıldığı içkiye yatırmıştı. Tek teklifin verildiği skandal ihale, alkollü içeceklerin toptan ticaretini yapan Anda Dağıtım Pazarlama A.Ş.ye adrese teslim şekilde teslim edilmişti.

Bira ihaleleri CHP'lilerden sorulur

Öte yandan, 2021 yılı içerisinde milletin parasıyla içki alımı yapan iki belediyeden biri olan CHP’li Tire Belediyesi de 12 Temmuz 2021’de ihaleye çıkarak bira satın almıştı. Tire Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalede, milletin 343 bin 928 lirası bira alımına harcanmıştı. Sadece CHP’li belediyeler tarafından gerçekleştirilen rezil ihaleler, ufukta seçim olduğunda cami cami dolaşarak takıyyenin dibine vuran CHP’lilerin, gerçekte milletin ruh kökünden nasıl kopuk olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi.

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Yorumlar

emekli

milletin parasıyla ingilize yüksek faiz ödüyorsak bunu da çok görmeyin
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