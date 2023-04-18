Milletin parasıyla alınan otobüsler bakın ne halde! 3.5 yılda İstanbul'un içinden geçti

Seçildiği günden bu yana skandallarıyla gündemden düşmeyen ve yaptığı her işi eline yüzüne bulaştıran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde megakent İstanbul'da ulaşım adeta çileye dönüştü.

İstanbullulara hizmet edip sorunlarına çözüm bulmak yerine 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte şehir şehir dolaşan İmamoğlu, tabiri caizse 3.5 yıllık görev süresinde İstanbul'un içinden geçti.

Göreve gelmeden önce ulaşımı kolaylaştırıp ucuzlatma sözü veren İmamoğlu'nun bu vaadi her zaman olduğu gibi kuru laftan öteye gidemedi. İstanbullulara otobüs ittiren İmamoğlu, kendisine gelen tepkilere kulak tıkayarak işbilmezliğini türlü bahanelerle örtbas etmeye çalıştı.

İstanbul'u başıboş bırakıp Kılıçdaroğlu'nun kuyruğuna takılan İmamoğlu'nun ne denli beceriksiz bir yönetim sergilediği sosyal medyada paylaşılan bir videoyla yeniden gözler önüne serildi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımda bakımsızlıktan dökülen onlarca İETT otobüsünün garajlarda çürümeye terk edildiği görüldü. Milletin parasıyla alınan otobüsleri doğru düzgün işletmekten bile aciz olan İmamoğlu'nun bu kepazeliği vatandaşlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

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