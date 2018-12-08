"Milletin Meclisini Millet Yapar Konsorsiyumu" görevini tamamladı

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) onarımı için üstlendiği görevi tamamladı.

GYODER'den yapılan açıklamaya göre, GYODER, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bombalanan TBMM’nin onarımı için üstlendiği görevi tamamladı. Meclisin hasar gören bölümleri, 30 GYODER üyesi firmayla oluşturulan Milletin Meclisini Millet Yapar Konsorsiyumu'nun sürdürdüğü özenli çalışmayla onarıldı ve yenilendi. meclisin bir bölümünde oluşturulan müzede ise yaşanan tarihi süreç ölümsüzleştirildi.

GYODER Yüksek İstişare Kurulu’nun hayata geçirdiği Milletin Meclisini Millet Yapar Korsorsiyumu’nun çalışmalarını tamamlamasından dolayı, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından konsorsiyum üyelerine takdir plaketi verildi.





- "GYODER’e, yüce meclisimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum"





Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz gecesi cumhurbaşkanı ve başbakan ile temas edemediğini belirterek, şunları kaydetti:

“O gece doğruca meclisime gittim. Menfur darbe teşebbüsünde bombalı saldırılara maruz kalarak ağır hasar alan meclisimizde, bu onarım elzemdi. Kapılar pencereler delik deşikti. Bu görevi üstlenerek GYODER Milletin Meclisini Millet Yapar Konsorsiyumu’na, gösterdikleri hassasiyet ve hayırseverliklerinden dolayı yüce meclisimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca 15 Temmuz’un ardından sadece ülkemiz vatandaşlarından değil, yurt dışından gelen jestlerle, ortaya konulan ruh bizim için çok önemliydi. Bir gün Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi geldi, ‘Meclis inşa edilirken bu avizeyi biz yapmıştık. Tahribat olması nedeniyle avizenin yenilenmesini, hükümetimizin talimatıyla biz üstleneceğiz’ diyerek izin istedi. Dünya üzerinde işte böyle bir bütünlük meydana geldi.”





- "'Meclisimizi inşa etmek bu milletin görevidir' diye yola çıkıldı"





GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin ise "Milletin Meclisini Millet Yapar Konsorsiyumu"nun mimarının, GYODER Yüksek İstişare Kurulu olduğunu aktararak, "'Meclisimizi inşa etmek bu milletin görevidir' diye yola çıkan konsorsiyum, çalışmalarını büyük bir özenle yürüttü. Meclisimizin onarımı 39 milyon liralık bir bütçeyle tamamlandı. Bugün, bu çalışmanın başarıyla tamamlanmasının gururunu yaşıyoruz. Başta 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimiz ve Gazilerimiz olmak üzere cesareti, inancı, birlik ve beraberliği ile tüm dünyaya örnek olan yüce milletimize şükranlarımızı sunuyorum. Bu birlik ruhuyla, ülkemizi çok daha güçlü ve kararlı adımlarla, geleceğe taşıyacağımıza inancımız tamdır.” ifadelerini kullandı.

GYODER Milletin Meclisini Millet Yapar Konsorsiyumu Eş Başkanı ve Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik şunları anlattı:

“Bundan yaklaşık iki sene önce, ulusumuzu, devletimizi parçalama niyeti ile yola çıkan menfur 15 Temmuz darbe girişimiyle karşılaştık. Menfur girişimde bombalanan meclisimizin tahribatına duyarsız kalamazdık. ‘Milletin Meclisini Millet Yapar’ sloganı ile yola çıktık ve sektör olarak Yüce Meclisimizin onarımını milli bir görev olarak üstlendik. Yüce Meclisimiz, Milletin Meclisini Millet Yapar Konsorsiyumu tarafından, devletimize ve milletimizin temsilcilerine yakışır nitelikte yeniden inşa edildi. Büyük bir fedakarlıkla, milli bir vazife olarak yerine getirilen bu proje, milletimizin, saldırılar karşısında hemen birlik olarak ne denli güçlü bir tepki verebileceğinin örneği oldu. Mevzuat gereği, görevini tamamlayan Konsorsiyumun varlığını sonlandırmak için bir araya geldik. Bize emanet edilen değerleri korumanın ve işimizi başarıyla bitirmenin kıvancını hep birlikte yaşıyoruz.”

GYODER Milletin Meclisini Millet Yapar Konsorsiyumu Eş Başkanı ve Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun ise “15 Temmuz sonrasında hissettiğimiz heyecanla ‘Milletin Meclisini Millet Yapmalı’ diye yola çıktık. Meclis Başkanımız İsmail Kahraman’a, ‘Meclisimizi onarmaya talibiz. Neye mal olursa olsun, biz bunu yapmayı taahhüt ediyoruz’ dedik. Kendisi sağ olsun bize onay verdi.

GYODER üyesi 30 firmanın katılımıyla biz bu protokolü imzaladık. Hemen işe koyulan Konsorsiyumun çabalarıyla 2,5 ay gibi kısa bir sürede meclisin açılması sağlandı. Ondan sonraki süreçte meclisin tarihi dokusuna uygun çalışmalar biraz daha uzadı. Avni Çelik’in mimarlık titizliği sonucu, bugün gururla Meclisimizi biz onardık diyoruz. Bize bu onurlu görevi veren meclis başkanımıza, bu çalışmaların yürütülmesinde büyük emeği olan Konsorsiyum Eş Başkanı Avni Çelik’e, bize bu konuda açık çek veren ve ‘Bizim payımıza düşen neyse, biz varız’ diyen Konsorsiyum üyelerine teşekkür ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Konsorsiyumun Meclis’teki onarım çalışmalarını yürüten Sinpaş GYO Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Gülalioğlu ise bu süreçte neler yaşandığını fotoğraflarla anlattı. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin, "Dünya ekonomisinde gelinen pozisyonların günümüz ekonomisine etkileri ve 2019 projeksiyonu" başlıklı bir konuşma yaptı.

Türkiye’nin 150 yıldan beri devam eden bir tasarruf açığı ve cari açığının söz konusu olduğunu belirten Alkin, “Bunlar birbiriyle bağlantılı iki önemli makro denge. Küresel sistemdeki çeşitli gelişmelere bağlı olarak Türkiye’nin bir denge döneminden geçmesi gereken bir sürecin içerisine girdik. Elbette bu hain darbe girişimi dünyadaki küresel step merkezi değişikliğinin sebep olduğu doğum sancısıyla son derece bağlantılı. Genel anlamda küresel ekonomi politikasının, dünyanın batısından, yani Atlantik kuşağından Asya Pasifik kuşağına doğru hızla dönüşüm gerçekleştirdiği bir sürecin içinden geçiyoruz.” ifadelerini kullandı.

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TBMM’nin plaketle onurlandırdığı "Milletin Meclisini Millet Yapar Konsorsiyumu" üyeleri şöyle:

"Platin Konsorsiyum Üyeleri, Akiş GYO, Artaş İnşaat, Astay Gayrimenkul, Çalık Gayrimenkul, DAP Yapı, Doğuş GYO, Halk GYO, Kuzu Grup, NEF, Sinpaş GYO, Sur Yapı, Tahincioğlu Gayrimenkul, Tekfen Holding, Torunlar GYO, Vakıf GYO. Altın Konsorsiyum Üyesi Ege Yapı. Gümüş Konsorsiyum Üyeleri, Akzirve, Eroğlu Gayrimenkul, İntaya-EYG-İntes, Ortadoğu Grup, Özak GYO, Piyalepaşa İstanbul, DKY İnşaat. Bronz Konsorsiyum Üyeleri, 24 Gayrimenkul, Akfen GYO, Akkuş Gayrimenkul, AND Gayrimenkul, Bak Yapı, Killer GYO, Mar Yapı."