Siyaset Milletin kasası kimlere emanet edilmiş görün! Bankamatik metrese ‘boş ver al maaşı’ tavsiyesi
Siyaset

Milletin kasası kimlere emanet edilmiş görün! Bankamatik metrese 'boş ver al maaşı' tavsiyesi

Milletin kasası kimlere emanet edilmiş görün! Bankamatik metrese ‘boş ver al maaşı’ tavsiyesi

Rüşvet soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın metreslerinden biri olan Aslıhan Aksoy, ilişkileri ifşa olunca Uşak Belediyesi'nden ayrıldığını ve Yalım'ın yardımıyla Bornova Belediyesi'nde işe girdiğini söyledi. Aksoy, "Dolandırıcılık gibi bir amacım yoktu. Gerek belediye gerekse SGK kurumunda ortaya çıkan zararları gidermek isterim. Ben bu durumdan rahatsız olmuştum. Özkan Yalım’a söylediğimde ’Boş ver, bir şey olmaz’ şeklinde söylüyordu" ifadelerini kullandı.

Bornova Belediyesinde ’bankamatik memuru’ çalıştırıldığı ve ’nitelikli dolandırıcılık’ yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, şüphelilerden Aslıhan Aksoy'un ifadesi ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan şüphelilerin verdikleri ifadelerde, işe alım süreci ve maaş ödemelerine dair çarpıcı detaylar yer aldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bornova Belediyesi bünyesinde Aslıhan Aksoy isimli şüphelinin fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiaları üzerine 1 Nisan’da soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre, 22 Eylül 2025 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydı yapılan Aslıhan Aksoy’un belediyede hiçbir görev yapmadığı belirlendi.

 

 

’Bankamatik memuru’ olarak çalıştırıldığı öne sürülen şüpheli hakkında detaylı inceleme yapıldı. Hazırlanan SGK uzmanlık raporu doğrultusunda olayla ilgili sorumlular tek tek tespit edildi. Raporda, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şüpheli Aslıhan Aksoy, İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A.’nın sorumluluğu bulunduğu kaydedildi.

Raporun tespitlerinin ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı. Gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve dün diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine çıkarıldı.

 

 

Mahkeme, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova Belediyesi Personel A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürü P.K. ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdür Vekili İ.A.’nın serbest bırakılmasına karar verdi. Belediyede Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak görevli görünen Aslıhan Aksoy ise yurt dışı yasağıyla serbest kaldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün şüphelilerin serbest bırakılması kararına itiraz ederek, tutuklamaya yönelik yakalama talebinde bulundu.

Olayın ardından şüpheli Aslıhan Aksoy’un savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın kız arkadaşı olduğunu belirten Aslıhan Aksoy, "Önce Uşak Belediyesinde çalışıyordum.

 

Burada belediye başkanı ile aramdaki ilişkiden dolayı basın üzerimize gelince işten ayrıldım. Bunun üzerine Özkan Yalım, Bornova Belediye Başkanından yardım istedi. Daha sonra belediyeden beni arayıp evraklarımı istediler ve 2025 yılı Eylül ayında işe başladım" dedi.

Özkan Yalım ile olan birlikteliği sebebiyle onun gittiği programlara katıldığını ve yurt dışına çıktığını aktaran şüpheli Aslıhan Aksoy, şunları söyledi:

"Belediyeden hiç kimse bana işe gelmemem konusunda bir söylemde bulunmadı. İşe gelmediğim dönemlerde kontrol amaçlı olarak cep telefonum arandı, mesaj atıldı ancak ben dönüş yapmadım.

 

Nasıl olsa beni işten çıkarırlar diye düşünmüştüm. Dolandırıcılık gibi bir amacım yoktu. Gerek belediye gerekse SGK kurumunda ortaya çıkan zararları gidermek isterim.

Ben bu durumdan rahatsız olmuştum. Özkan Yalım’a söylediğimde ’Boş ver, bir şey olmaz’ şeklinde söylüyordu. 

Ben Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile yüz yüze ya da telefonla görüşmedim. 

Bütün bağlantıları sağlayan kişi Özkan Yalım’dır."

kel hasan

haram para boğazından nasıl geçti herkesin hakkı var

Blondepate

Yattıkları yerden para kazanmak bu olsa gerek....
