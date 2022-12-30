Milletin duası Erdoğan’a yeter

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği EYT düzenlemesi ve mali portresine ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan deneyimli Ekonomist Necmettin Batırel, “Cumhurbaşkanımız’ın müjdesiyle birlikte 2 milyon 250 bin kişi, aileleriyle birlikte 10 milyon kişi şu anda bayram ediyor. 23 yıllık problem çözüldü” dedi. Sorunu çözerken devletin büyük bir fedakarlık yaptığına dikkati çeken Batırel, şunları dile getirdi:

Vatandaşa insanca yaşam

“Bütçeye aşağı yukarı 120 milyar liralık bir ek yük getiriyor. Ayrıca SGK ya 30-40 milyar liralık bir yük var. Bunu da devlet kredi vererek kapatma yoluna gidiyor. 150 milyar liralık ek yükü dolara çevirdiğimizde 8 milyar dolar ediyor. Türkiye her yıl sadece doğalgaza 25 milyar dolar veriyor. Önümüzdeki yılın başından itibaren Karadeniz’den çıkardığımız doğalgazın kullanımıyla bile bu maliyet fazlasıyla karşılanabilir. Ülkemizin pek çok bölgesinde hatırı sayılır petrol rezervlerini de bulup çıkarmaya başlıyoruz. Ayrıca devletin bütçesi son derece sağlam. Uzun süredir çok az açık veriyor. Rusya’ya enerji ödemeleri de 2024 yılına tehir edildi. Bu da kaynak sıkıntısının olmayacağını gösteriyor. Asgari ücrette yüzde 100 artış yapıldı. Bu müthiş bir artıştı. Enflasyondan yüzde 35 fazla verdiler. EYT ve asgari ücretin bu şekilde çözülmesi Türkiye açısından çok büyük bir hamle. Devlet vatandaşına büyük bir hakkı teslim etti. Devlet vatandaşının insanca yaşamasının önünü açtı. Diğer maaşlar da ona göre artıyor. Bu düzenlemelerle vatandaşımızın yaşam kalitesi yükseliyor. Hızlı tren projeleri, havalimanları, otoyollar, köprüler, tüneller, ihracata yönelik yerli ve milli askeri projeler gibi onlarca büyük alt yapı yatırımının üzerine bunların yapılması hükümetin büyük başarısı. Ulaşım ve teknolojide alt yapıyı, iletişim alt yapısını bu hükümet geliştirdi. Bu millet kendisine hizmet edeni yaşayarak görüyor. Onun için de halkımız hükümetin hakkını teslim edecektir diye düşünüyorum. Emeklilerimizin o maaşı her aldıklarında hatırlayacakları kişi Erdoğan olacaktır. Onların duası da hükümetimizin ve devletimizin başarısının daim olması için yetecektir inşallah.”

İlk 10 ekonomi arasına girecek

Türkiye’nin dünya konjonktürünün de etkisiyle 1-2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğini öngören Batırel, şöyle devam etti: “Çin’de pandemi hâlâ devam ediyor. Çin ekonomisindeki bozulma petrol fiyatlarını çok büyük oranda düşürecek. AB’nin Rus petrolüne taban fiyatı da petrolün fiyatının düşmesindeki diğer büyük etken. Bunlar da enerji maliyetlerini düşürecek. Market zincirleri de artık eskisi gibi fiyat artışı yapmayacak. Bunda sıkı kontrol mekanizmalarının oluşturulmasıyla birlikte Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin de etkisi var. Kurlardaki, enerjideki düşüşle beraber enflasyon da düşecek önümüzdeki yıldan itibaren. Cumhur ittifakının büyük bir zaferle seçimden çıkmasıyla birlikte Türkiye aleyhindeki tüm beklentiler bitecek. Finans çevrelerinin ellerinde bahane kalmayacak. Yabancı yatırımcılar akın akın gelmeye başlayacak. Şimdiden körfez yatırımları gelmeye başladı. Erdoğan’a Allah uzun ömür ihsan etsin. Bu millete çağ atlattı. Türkiye’yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeye hazırladı. Genç nüfusta büyük avantajımız. Erdoğan liderliğindeki Türkiye dünyanın da krizlerden çıkışının garantisi oldu. Tahıl krizi Türkiye’nin öncülüğünde çözülmeseydi dünyada açlık çıkacaktı. Türkiye bunun da önüne geçerek küresel bir oyuncu olduğunu bir kez daha kanıtladı.”

En güvenli yatırım TL

Altın ve dövizdeki yükselmenin geçici olduğunu da belirten Necmettin Batırel, “En güvenli yatırım aracı büyüyen Türkiye’nin hisse senetleridir. Borsa İstanbul’dur. Bunu hep birlikte göreceğiz” öngörüsünde bulundu.