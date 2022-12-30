Milletin aklıyla alay ediyorlar! Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı vaadini Saadet Partisi göz göre göre inkar etti

Kayseri’de basın mensuplarıyla buluşan Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

2023 seçimleri yaklaşmasına karşın Millet İttifakı’nın henüz belli olmayan cumhurbaşkanı adayına ilişkin konuşan Doğan, “Kimin Cumhurbaşkanı adayımız olacağına seçim tarihi açıklandığı zaman karar verip, açıklayacağız. Bu karara da bu zamana kadar herkes sadık kaldı. Adayı Ocak ayı sonuna doğru açıklama ihtimali olmakla beraber kesin seçim tarihini iktidar ne zaman açıklarsa bizde adayımızı o zaman açıklayacağız.” ifadelerini kullandı.

Hükümetin defalarca kez 'değişmeyecek' dediği seçim tarihi kesin bir şekilde ortadayken hala tarihin kesinleşmesini beklediklerini belirten Doğan, açıklamasının devamında ise, CHP ile zıt zıta düşen ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun ifadelerini yalanladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Millet İttifakı’nın seçimi kazanır kazanmaz ilk bir hafta içerisinde İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacaklarını açıklamasına karşın SP’li Doğan, ortada olan ifadeleri milletle adeta alay eder gibi inkar etti.

Doğan bir gazetecinin Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Sözleşmesi’ne dair ifadelerini hatırlatması üzerine şu açıklamayı yaptı:

CHP tek başına iktidara geldiği zaman İstanbul Sözleşmesiyle ilgili olarak da, ekonomi ile ilgili olarak da, dış politika ile ilgili olarak da istediği adımı atabilir. Biz de tek başımıza iktidara geldiğimiz zaman istediğimiz adımı atabiliriz. Ancak 6 parti bu ülkeyi beraber yürütürken, sadece ve sadece ittifak ettiğimiz hususlarda hareket edecekler. Buna zaten en baştan bütün parti liderleri de ‘evet’ dedi. Ondan dolayı da aramızda asla sıkıntı olmaz. Ülkenin temel sorunları belli bu temel sorunlara yönelik atacağımız adımlar belli bu adımlarla ilgili zaten yaptığımız çalışmalar hemen hemen tamamlandı.