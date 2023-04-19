Milleti şimdi de böyle keriz yerine koyuyor! Yemezler Bay Kemal, yemezler

Kemal Kılıçdaroğlu'nun milleti keriz yerine koyup tırışkadan "söz" dediğini ifade eden Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu, "Millet katil ve vatan hainleriyle işbirliği yapana oy vermez! Bıkmadan usanmadan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli kanlı Kandil baronları tarafından niye desteklendiği anlatılmalı" dedi.

Ramoğlu, şunları kaydetti:

"Millet katil ve vatan hainleriyle işbirliği yapana oy vermez!

Bıkmadan usanmadan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli kanlı Kandil baronları tarafından niye desteklendiği anlatılmalı!

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Abdullah Öcalan'a özgürlük, cezaevlerindeki FETÖ'cüler ile PKK'lılara af ve özerklik vaat eden Bay Kemal'in ABD ve FETÖ'nün emrinde olduğu belirtilmeli.

Amerika'nın binlerce TIR dolusu silah verdiği PKK'ya neden laf etmediğini milletin anlaması gerekir.

Mehmetçiğe Suriye ve Irak'a sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereye neden "hayır" dediğini de bilmeli millet.

Kılıçdaroğlu milleti keriz yerine koydu tırışkadan "söz" diyor.

Bu millet namus sözünü de duymuştu Bay Kemal'den...

On binlerce çalışan böyle işlerinden oldu...

Babacan ve Davutoğlu, Kemal sayesinde Meclis'te grup kurabilecek.

Yani ABD seçim sonrasını da planladı.

Özgür Özel, aptal yerine koyduğu milleti traktörden sonra şimdi de altın yalanıyla kandırmaya kalktı.

Fondaş medya ise YSK'yı töhmet altında bırakacak "algı" yayınlarına hız verdi.

Yalanın bini bir para...

Çünkü 14 Mayıs'ta Reis'in sandıkları dolduracağını gördüler...

Olası bir ABD müdahalesine de zemin hazırlıyor şerefsizler.

Karşımızda insan değil lanetli bir kitle var. (...)"