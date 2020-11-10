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Gündem Milleti millete kırdırmanın derdine düştüler! Kemalist ilahiyatçı Cemil Kılıç'tan savaş provokasyonu
Gündem

Milleti millete kırdırmanın derdine düştüler! Kemalist ilahiyatçı Cemil Kılıç'tan savaş provokasyonu

Hala devletin kadrosundan nemalanırken Türk milletinin evlatlarına ise zehir saçan Kemalistlerin sapkın din hocası Cemil Kılıç, skandallara devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 19:02:00 -
Milleti millete kırdırmanın derdine düştüler! Kemalist ilahiyatçı Cemil Kılıç'tan savaş provokasyonu

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan Ayda bebeğin kurtarılma anı sonrası tekbir getirilmesinden rahatsız olan Cemil Kılıç'ın son paylaşımı büyük tepki çekti.

Din kültürü öğretmenliği görevine devam ederek Türk milleti evlatlarının imanını ifsat etmeye çalışan sapkın din hocası Cemil Kılıç, bu kez milleti Kemalistler ile tehdit etti.

Milleti birbirine kırdırma derdine düşen Kılıç, "Atatürk'ü önemsizleştirmeye ve unutturmaya çalışanlar ülkemizin pek çok noktasına sinsice yerleşmiş olsalar da hiçbir zaman emellerine ulaşamayacaklar. Çünkü Atatürk'ün emaneti için savaşmaya hazır milyonlarca Kemalist var. Hadi bakalım, hodri meydan..." ifadelerini kullanarak büyük bir skandala imza attı.

10 Kasım'da savaş provokasyonu yapan Kılıç'a tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sözde din hocası hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma açılması bekleniyor.

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