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Milleti İttifakı adayı Özdemir’den, dev gıda çarşısı projesi

Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, seçim çalışması kapsamında Manisalılara müjde verdi.

23 Mart 2019 Cumartesi 12:19
Milleti İttifakı adayı Özdemir’den, dev gıda çarşısı projesi

Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, seçim çalışması kapsamında Manisalılara müjde verdi. Gıda Çarşısını, Manisa Hal’inin arkasında inşa edeceklerini belirten Özdemir, sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en modern tesisini yapacaklarını söyledi.


İYİ Parti ve CHP’nin ortak olduğu Millet İttifakının İYİ Partili Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, Manisalıları ve özellikle de esnafı sevindiren müjdelerine devam ediyor. Seçim çalışması kapsamında her gittiği bölgede seçmenin büyük sevgi ve ilgi gösterdiği Özdemir, Manisalıların kanayan yarası olan eski gıda çarşısını yeni yerine inşa edeceklerini söyledi.



“Öncelik mevcut gıda çarşısı esnafının”


Özdemir, 1 Nisan’dan itibaren göreve gelir gelmez, vatandaşların bambaşka bir Şehzadeler göreceğini belirterek, “19 Mayıs Stadyumunun karşısında bulunan gıda çarşımız, artık miadını doldurmuş ve ihtiyaca cevap verememektir. Bizim Manisa Meyve- Sebze Hali arkasında hayata geçireceğimiz proje, sadece bir gıda çarşısı değil, aynı zamanda o bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirecek. Hem esnafımız hem vatandaşımız kazanacak. Biner metrekarelik, 60 dükkandan oluşacak gıda çarşımızda esnafımızın daha hijyenik ortamda ürettiği gıdalar, vatandaşımızın tüketimine sunulacak. Sağlıklı ve modern olması ile Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın en iyi tesisleri arasında yer alacak. Çünkü Şehzadeli daha iyisini hak ediyor, çünkü Manisalı daha iyisini hal ediyor. Bu yüzden yola çıktık. Hiç bir projemizi günü kurtarmak için değil, Manisalılar için, Manisalıların yaşamını kolaylaştırmak için yapacağız. Bunun sözünü veriyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 12:19
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