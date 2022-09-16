Milleti ev zilleti dert sahibi yaptı

Sağlıktan enerjiye, istihdamdan turizme, sanayiden hayvancılığa, tarımdan teknolojiye kadar devasa projeleri bir bir hayata geçiren Erdoğan liderliğindeki AK Parti iktidarı, eser siyasetini cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olan ‘ilk evim ilk iş yerim’ kampanyasıyla taçlandırırken, malum zihniyet yine hazımsızlık krizlerine tutuldu.

Akıl tutulması yaşıyorlar

İstemezükçü tayfanın hazımsızlığını Akit’e değerlendiren Ekonomist Dr. İsmail Çapak, şunları söyledi: “Dünya zor bir dönemden geçiyor. Süper güç olarak bildiğimiz Batılı ülkeler vatandaşlarına ‘çift kişi duş alın’ diyor. Hükümet ise çıkan sorunlara karşı bir takım tedbirler alma yoluna gidiyor. Daire fiyatlarının 2 - 3 milyon olduğu bir dönemde bu tamamen olumlu bir çalışma. Verilere en son baktığımda 1 milyon 765 bin kişi konut sahibi olmak için kampanyaya başvurmuş. Vatandaştan üç katı bir talep gelmiş. Dolayısıyla kampanyaya olan ilgi muhalefetin hoşuna gitmedi. Onlar dünyanın en güzel işlerini bile yapsanız dönüp Türkiye’ye bakmadan eleştiriyorlar. Muhalefet zaten hangi iyi bir şeyi takdirle karşıladı ki? Tamamen akıl tutulması yaşıyorlar. Muhalefet etmek için muhalefet yapıyorlar.”

Kira ve ev fiyatları düşer

Rakamların makul olduğunu belirten Çapak, şöyle devam etti: “Sosyal konutların fiyatları herkesin gelir düzeyine göre ödenmesi mümkün olan rakamlar. Ayrıca ben bu konut fiyatlarının, kiraların da düşmesine neden olacağını düşünüyorum. Hükümet, yaşanan ekonomik sorunlara karşı bir takım tedbirler alıyorlar ama maalesef bütün muhalefet gazeteleri, televizyonları şu anda insanların gözünün içine baka baka bu işe hücum ediyor. Tabii hükümetin başarılı olmasını hiçbir şekilde istemeyen ve bütün amacı hükümeti devirmek olan muhalefet, her şeye olduğu gibi bu projeye de karşı çıkıyor.” Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat da, hamleye ilişkin şunları dile getirdi:

Onların hayallerini aşar

“Sayın Cumhurbaşkanının açıklamış olduğu sosyal konut projesi, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal projelerinden biridir. Uzun vadeli, düşük ödemeli, dev bir proje. Şer ittifakı ve bileşenleri sanırım seçim öncesi böyle bir hamle beklemiyorlardı. Devlet eliyle ve devlet imkanları zorlanarak, kartel gruplarının, emlak spekülatörlerinin ocağına incir ağacı dikilmiş oldu. Proje üretmek yerine, yapılanı yıkmayı vaat eden 6+1 koalisyonunun hayalini bile kuramayacağı bu proje karşısında anında harekete geçerek manipülasyona soyundular. ‘Devlet imkanlarıyla seçim yatırımı’, ‘TOKİ’nin dosyası kabarık’, ‘Tarlaya bina yapılıyor’ şeklinde çamur atma söylemleri kullanmaya başladılar. Oysa şimdiden 1 milyondan fazla başvuru yapıldı. Zillet ise halkın yoğun ilgisi karşısında apışıp kaldı. Muhalefet bir kez daha umduğunu bulamadı.”