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Gündem Millete yokluk sosyeteye bolluk! Solcuların hayatı balon… Gülşen’e tek gecede 5 milyon
Gündem

Millete yokluk sosyeteye bolluk! Solcuların hayatı balon… Gülşen’e tek gecede 5 milyon

İzmir’i yazın susuz bırakıp yağmurda sele mahkum eden CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir halkı için kullanması gereken paradan Gülşen'e aktardığı rakam tepki topladı. İHL'ye ettiği hakaretin ardından CHP tarafından ödüllendirilen Gülşen, İzmir'de daha önce sahne alan Tarkan'ın rekorunu kırdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 17:11:00 - 2022-12-25 17:31:31
Millete yokluk sosyeteye bolluk! Solcuların hayatı balon… Gülşen’e tek gecede 5 milyon

 yeniakit.com.tr 

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, Eylül ayında rekor ücretle sahneye çıkarttığı Tarkan’ın ardından şimdi de İmam Hatiplilere hakaret eden Gülşen için vereceği rakam dudak uçuklattı.

21. yüzyılda ellerinde kovalarla İzmirlileri su tankerleri önünde kuyruğa sokan, yağmurda milleti sele terk eden, vatandaşların sağlığını hiçe sayarak cadde ve sokaklarda çöp dağlarının oluşmasına neden olan Soyer, milletin parasını hizmete değil, sosyeteye ezdiriyor.

CHP'li Soyer'den Gülşen'e 5 milyon lira

Solcuların şarkısı olarak bilinen Çav Bella ile otobüs üzerinde tepinirken halkçı, emekçi pozu veren, ‘millet aç’ diyerek fakirlik edebiyatı yapan Soyer’in, yılbaşı gecesi Gülşen için 5 milyon lira vereceği öğrenildi.

Milletin parasını sosyeteye aktarıyor

Adil paylaşımdan söz edip sözde halktan yana gözüken CHP'li Soyer'in, belediyenin parasını İzmirlilere hizmet için kullanmak yerine eğlenceye kullanması tepki topladı.

Öte yandan Soyer'in, milletin ayrıştırıldığını iddia ederken 28 Şubat zihniyetiyle İmam Hatiplilere hakaret eden Gülşen'i ödüllendirmesi de dikkat çekti.

Tarkan'ın rekorunu kırdı

CHP’li Başkan, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Günü’nde ‘Geççek’ şarkısıyla hükümeti hedef alan Tarkan’ı da 3 milyon 540 bin lira ile ödüllendirerek ödediği ücretle rekor kırmıştı. Teşhirci Gülşen, CHP'li belediyenin vereceği parayla rekoru tazeledi.

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Yorumlar

adil

izmirde suya her ay zam yapılıyor, hizmet ve yatirim sifir 3.5 yıldır reklam yapiyor 24 milyara 5 metro hatti yapacagız 2 milyar avro hazır çivi çakan var mi yok.ızmirli memnun soyer memnun 5 milyon vermesinde ne yapsın

Osmanlı Torunları

Yüce mevlam Türkiyemdeki Müslüm Görünümlü şeyetan Ruhlu Ayaşlar Şarpçılar vatan Hayinleri vatansızlar soysuzlar olan chp Hdp Pislikleri Yüce mevlam Tez Vakitde ya kahar isminle kahru param Parça Etsin cayır cayır yaksın cehennemin yedi kat Dibine soksun Amin Amin Amin Amin
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