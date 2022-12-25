Millete yokluk sosyeteye bolluk! Solcuların hayatı balon… Gülşen’e tek gecede 5 milyon
İzmir’i yazın susuz bırakıp yağmurda sele mahkum eden CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, İzmir halkı için kullanması gereken paradan Gülşen'e aktardığı rakam tepki topladı. İHL'ye ettiği hakaretin ardından CHP tarafından ödüllendirilen Gülşen, İzmir'de daha önce sahne alan Tarkan'ın rekorunu kırdı.
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CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, Eylül ayında rekor ücretle sahneye çıkarttığı Tarkan’ın ardından şimdi de İmam Hatiplilere hakaret eden Gülşen için vereceği rakam dudak uçuklattı.
21. yüzyılda ellerinde kovalarla İzmirlileri su tankerleri önünde kuyruğa sokan, yağmurda milleti sele terk eden, vatandaşların sağlığını hiçe sayarak cadde ve sokaklarda çöp dağlarının oluşmasına neden olan Soyer, milletin parasını hizmete değil, sosyeteye ezdiriyor.
CHP'li Soyer'den Gülşen'e 5 milyon lira
Solcuların şarkısı olarak bilinen Çav Bella ile otobüs üzerinde tepinirken halkçı, emekçi pozu veren, ‘millet aç’ diyerek fakirlik edebiyatı yapan Soyer’in, yılbaşı gecesi Gülşen için 5 milyon lira vereceği öğrenildi.
Milletin parasını sosyeteye aktarıyor
Adil paylaşımdan söz edip sözde halktan yana gözüken CHP'li Soyer'in, belediyenin parasını İzmirlilere hizmet için kullanmak yerine eğlenceye kullanması tepki topladı.
Öte yandan Soyer'in, milletin ayrıştırıldığını iddia ederken 28 Şubat zihniyetiyle İmam Hatiplilere hakaret eden Gülşen'i ödüllendirmesi de dikkat çekti.
Tarkan'ın rekorunu kırdı
CHP’li Başkan, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Günü’nde ‘Geççek’ şarkısıyla hükümeti hedef alan Tarkan’ı da 3 milyon 540 bin lira ile ödüllendirerek ödediği ücretle rekor kırmıştı. Teşhirci Gülşen, CHP'li belediyenin vereceği parayla rekoru tazeledi.