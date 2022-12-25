Millete yokluk sosyeteye bolluk! Solcuların hayatı balon… Gülşen’e tek gecede 5 milyon

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CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, Eylül ayında rekor ücretle sahneye çıkarttığı Tarkan’ın ardından şimdi de İmam Hatiplilere hakaret eden Gülşen için vereceği rakam dudak uçuklattı.

21. yüzyılda ellerinde kovalarla İzmirlileri su tankerleri önünde kuyruğa sokan, yağmurda milleti sele terk eden, vatandaşların sağlığını hiçe sayarak cadde ve sokaklarda çöp dağlarının oluşmasına neden olan Soyer, milletin parasını hizmete değil, sosyeteye ezdiriyor.

CHP'li Soyer'den Gülşen'e 5 milyon lira

Solcuların şarkısı olarak bilinen Çav Bella ile otobüs üzerinde tepinirken halkçı, emekçi pozu veren, ‘millet aç’ diyerek fakirlik edebiyatı yapan Soyer’in, yılbaşı gecesi Gülşen için 5 milyon lira vereceği öğrenildi.

Milletin parasını sosyeteye aktarıyor

Adil paylaşımdan söz edip sözde halktan yana gözüken CHP'li Soyer'in, belediyenin parasını İzmirlilere hizmet için kullanmak yerine eğlenceye kullanması tepki topladı.

Öte yandan Soyer'in, milletin ayrıştırıldığını iddia ederken 28 Şubat zihniyetiyle İmam Hatiplilere hakaret eden Gülşen'i ödüllendirmesi de dikkat çekti.

Tarkan'ın rekorunu kırdı

CHP’li Başkan, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluş Günü’nde ‘Geççek’ şarkısıyla hükümeti hedef alan Tarkan’ı da 3 milyon 540 bin lira ile ödüllendirerek ödediği ücretle rekor kırmıştı. Teşhirci Gülşen, CHP'li belediyenin vereceği parayla rekoru tazeledi.