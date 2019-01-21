Millete hizmet aşkı onu yormuyor

Müslüman Anadolu milletini öksüz kalmaktan kurtaran, onlara her türlü hürriyeti sağlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk siyasetine damga vurmaya devam ediyor. ürkiye’nin son yıllardaki büyük ilerleyişinin mimarı Başkan Erdoğan, 2018 yılında dünya etrafında 3,5 tura denk gelen yolculuk yaptı. Sadece bir yılda 28 farklı ülkeye resmi ziyaret gerçekleştiren Erdoğan, yurtiçinde ise hemen her gün temel atma, açılış, miting ve TV programlarına katılarak üstün bir performans sergiliyor. Kendisine yöneltilen “Hiç yorulmaz mısınız?” sorusuna “Bu milletin hizmetkarı olmaktan gurur duyuyorum” diye cevap veren Erdoğan’ın hem fedakarlığı hem de tükenmeyen azmi, Yeni Türkiye’nin geleceği adına cesaret veriyor.

Dünyanın etrafında 4 tur atıyor

“Muhtar da olsanız, başbakan da cumhurbaşkanı da olsanız, makamlar insanlara hizmet için araçtır” sözleriyle milletin gönlünü fetheden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16 yılda 206 ülkeye resmi ziyarette bulundu. Dünya üzerindeki mazlum milletlerin umudu haline gelen Erdoğan, her yıl dünyanın etrafını tam 4 kez dolaştı. Erdoğan, bir genel seçim geçirdiği, bir de yerel seçim hazırlıklarının önemli bir kısmını tamamladığı 2018’de ise diplomasi ve ticaret için yurtdışında Filistin-Kudüs’ten Suriye’de siyasi çözüme, G-20’den BM’ye uzanan geniş bir kulvarda ter döktü. Ülke tarihinde daha önce görülmemiş hız ve sayıda baraj, konut, okul, yol, hastane ve enerji santrali hizmete girdi. Bütün bu olumlu gelişmeler, bazı yabancı gözlemciler ve Batılı liderler tarafından “Sessiz Devrim” olarak adlandırıldı.

Kalkınması için mücadele verdi

Geçtiğimiz yıl 28 ülkeye giden Erdoğan bunun için 142 bin kilometrenin üzerinde yol kat etti. Erdoğan, dünya etrafında 3,5 tura denk gelen yolculuk serisinin startını ise ocak ayında Fransa’dan verdi. Ardından Vatikan, iki kez Afrika turu, 24 Haziran seçim maratonunun arasında Bulgaristan, Özbekistan, Güney Kore, İngiltere ve Bosna Hersek’e gitti. Suriye sorununun çözümü için İran ve Rusya’ya giden Erdoğan, ABD’de BM Genel Kurulu, Almanya ziyareti ve Arjantin’deki G-20 Zirvesi ve Latin Amerika ülkelerini ziyaret etti. Emperyalist ülkelerin kıskacında yer alan Ortadoğu bölgesini de çok sık ziyaret eden Tayyip Erdoğan, hem bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu, hem de ikili ilişkileri geliştirmek üzere temaslar gerçekleştirdi. Erdoğan geçen yıl da 144 bin kilometre uçuş yapmıştı.

Sömürülen ülkelerin yanında

Cumhuriyet tarihinde 23 Afrika ülkesini ziyaret eden tek lider olarak tarihe geçen Başkan Erdoğan, ikili görüşmeler yaparak devletin işleyişi için gerekli çalışma ve yazışmaları ihmal etmedi. Erdoğan, ziyaretlerinde Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında çok sayıda ikili anlaşmanın imzalanmasına öncülük etti. Gelişmekte olan ülkelerin önemli ticaret ortaklarından olmaya başlayan ve dünya ticaretinde önemi giderek artan Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler son yıllarda önemli gelişim gösterdi.